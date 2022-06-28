我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

成本高 電動車掀大幅漲價潮

編譯葉亭均／綜合報導
美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約54,000美元。圖為特斯拉電動車工廠。 （路透）
美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約54,000美元。圖為特斯拉電動車工廠。 （路透）

汽油價格大漲讓更多人考慮改開電動車，但購車消費者在經銷處也可能對售價大感吃驚，因為電動車製造商近期也掀起一波大幅度漲價潮，以抵銷電池材料成本飆升帶來的影響。

華爾街日報報導，近幾個月來，從特斯拉到福特、通用、Rivian和Lucid，相繼調漲特定電動車款的售價。

通用6月下旬將GMC悍馬電動皮卡車售價調高6,250美元，目前價格約85,00美元至105,000美元，理由是大宗商品和物流成本增加。不過通用發言人說，近期出廠卡車的交車等候名單已排到約兩年。

特斯拉今年來已三度調整休旅車款Model Y SUV長續航版的售價，漲價幅度約9%，根據研究業者Bernstein Research的資料，該車款目前售價為69,900美元。

根據JD Power的數據，整體而言，美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約54,000美元。相較下，傳統內燃機引擎汽車平均售價同期間上漲14%，至約44,400美元。

車廠表示，他們試圖抵銷電池原物料成本上漲的情況，電池迄今是電動車中最貴的零件。

主要車廠正忙著推出一系列電動車，因為政府緊縮空汙規定、股東擔心氣候變遷問題，且華爾街對電動車的成長潛力抱持狂熱態度。

電動車 特斯拉 華爾街

上一則

亞馬遜促銷大戲 熱度消退

下一則

第3家中國房企 恒大集團 被債權人申請清盤

延伸閱讀

特斯拉接連遭調降目標價 理由竟和通膨有關

特斯拉接連遭調降目標價 理由竟和通膨有關
電動車均價比去年貴2成 從特斯拉到福特都大幅漲價

電動車均價比去年貴2成 從特斯拉到福特都大幅漲價

槓特斯拉 寧德時代加緊研發凝聚態電池

槓特斯拉 寧德時代加緊研發凝聚態電池
現代電動車熱賣 急追Tesla

現代電動車熱賣 急追Tesla

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

為什麼美股今天休市？原因是這個

2022-06-20 06:35
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5%才能遏制通膨

2022-06-20 19:08

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下