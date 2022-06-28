亞洲煤價飆高 恐加劇通膨

夏季用電需求大增，亞洲煤炭基準價格創新高。（路透）

由於氣候異常，加上俄烏戰爭引發的後續效應，全球燃料短缺的情況日益惡化，帶動亞洲煤炭基準價格創新高，可能推升電費並加劇通膨。

彭博資訊引用IHS Markit編製的雙周指數報導，澳洲紐卡索港（Newcastle）煤炭現貨價上26日上漲3.4%，達到每公噸402.50美元，這是該現貨指數首度突破400美元大關。

亞洲和歐洲電廠都在搶煤，以取代日益減少的天然氣供應。為因應俄羅斯 減供天然氣，德國、奧地利和法國等愈來愈多歐洲國家都打算恢復閒置的燃煤發電廠，而日本和南韓則趕著在炎夏來臨前儲備燃料。

煤炭供應有限但買方競爭激烈，恐怕會增加家庭用電的電價負擔，巴基斯坦等較貧窮國家還可能缺電。

今夏中國大陸北部地區的氣溫高於正常水準，導致電力需求創新高，增加了煤炭消費數量。根據貿易商，7月交割出貨到歐洲的煤炭價，上周五攀抵每公噸421美元，創該區新高，出貨至亞洲的煤炭價格也在400美元以上。

法國26日宣布考慮重啟一座近期才關閉的燃煤電廠，成為又一因俄烏戰爭而重新考量能源選擇的國家。能源轉型部表示「鑒於烏克蘭 局勢」和對能源市場的影響，法國正考慮今冬重啟東部聖阿沃爾德（Saint-Avold）的電廠。

法國能源轉型部的聲明說：「若下個冬天有需要，我們對聖阿沃爾德電廠重啟運轉的可能性，持開放態度。」但聲明強調，法國燃煤發電比重仍會低於1%，且不會採用俄羅斯燃煤。

法國大部分發電是核電，2020年核電占比為67%，燃煤發電僅占0.3%。

奧地利、德國、荷蘭最近相繼宣布，受俄羅斯入侵烏克蘭的影響，將增加使用燃煤發電，以滿足能源使用需求。

但重新投向使用化石燃料，已引起歐盟 執委會和環保人士的警覺，指出歐盟恐無法達成削弱高汙染能源的目標，並可能對氣候造成災難性後果。