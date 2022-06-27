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供應疑慮推高油價 中國復甦跡象提振基本金屬

編譯劉忠勇／綜合外電

原油價格攀升，投資人密切關注七國集團（G7）高峰會進展，兩大供應國警告稱可能因為政治動盪而下調產量。基本金屬上周創一年來最差單周表現之後於周一反彈，錫價領漲，因中國經濟出現復甦跡象。美債殖利率攀升之際，現貨金價下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

西德州中級原油（WTI）周一震盪走高，結算價突破109美元。G-7正在考慮對俄羅斯原油實施價格上限。

同時，利比亞國家石油公司暗示，由於政治危機惡化，石油供應可能受到影響。厄瓜多能源部則說，政治動盪可能導致該國更快暫停石油生產。OPEC+將在本周開會討論增產問題。

BOK Financial的交易部門高級副總裁Dennis Kissler說：「似乎大多數交易員知道供應將增加，但短期內需求仍然保持旺盛。」

與此同時，伊朗若恢復核子協議，可能意味著原油將回到全球市場。伊朗的首席核談判代表和美國談判代表前往卡達以恢復核子談判。

知情人士透露，G-7領導人和官員一直在討論俄羅斯石油的潛在價格上限，但尚未達成協議。他們說，擬議的機制將通過對保險和航運實施限制來發揮作用。

紐約商業交易所8月交割的WTI原油期貨上漲1.95美元，結算價報每桶109.57美元；8月交割的布蘭特原油期貨上漲1.97美元，結算價報每桶115.09美元。

金屬反彈

基本金屬自上周創一年來最差單周表現之後反彈，錫價領漲，因中國經濟顯現復甦跡象，同時高盛集團稱全球供應仍然受到限制。彭博指標顯示，中國經濟6月有所改善，防疫措施逐步放鬆提振經濟表現。整體指數在連續兩個月惡化後回到了中性水平，但復甦仍然乏力。

BMO Capital Markets金屬和礦業分析師Colin Hamilton在電郵報告中寫道，無論是因為清零政策、房地產市場放緩，還是消費者缺乏信心，中國金屬需求一直非常疲軟，「然而，從景氣來看，毫無疑問已經走過了最低點」。

錫價周一在倫敦金屬交易所領漲，此前上周21%的跌幅創下歷史紀錄，價格跌至15個月低點。鎳、鋁和銅價也漲，扭轉上周跌勢。

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲0.4%，結算價報每噸8,417.50美元；錫上漲9.8%，鎳上漲2.2%，鋁上漲1.6%；鋅下跌1%，回吐之前的漲幅。

貴金屬方面，隨著美國公債殖利率攀升，紐約時間下午4:02，現貨黃金跌0.2%，至每英兩1,822.77美元；白銀和鈀金回落，鉑金小幅走高。

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