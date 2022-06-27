G7將禁止自俄羅斯進口黃金 但金價不看漲

根據分析師的說法，七大工業國集團（G7 ）禁止自俄羅斯 新進口黃金的計畫，「大致是象徵意義」，因為制裁措施早已限制了黃金流入數量。

美國、英國、日本和加拿大計劃，在周日登場、於德國舉行的G7峰會上宣布這項禁令，以擴大對俄制裁。儘管英國政府發布聲明表示，「此舉影響力遍及全球」，但分析師淡化其潛在衝擊，因為為金市制定標準的倫敦金銀市場協會（London Bullion Market Association）3月就將俄羅斯黃金提煉商踢出認可名單。

ING集團大宗商品策略主管Warren Patterson表示：「鑑於這個行業已經採取行動限制俄羅斯黃金，G7禁止進口的影響可能相當有限。這看起來多半是象徵性的。」

即使如此，G7的承諾標誌全球第二大黃金礦商俄羅斯與全球最大的兩個貿易中心，倫敦和紐約，完全斷絕關係。

澳洲聯邦銀行大宗商品分析師Vivek Dhar在報告中指出，「禁令只是讓已存在的制裁正式化」，他不預期金價 會大漲。

澳盛銀行大宗商品策略師Daniel Hynes說，該禁令不太可能對價格產生實質影響，目前市場情緒主要受到總經問題的推動。

黃金現貨價周一上午9時35分在新加坡上漲0.5%到每英兩1,835.41美元。歐洲戰事提振了對避險資產的需求，金價3月飆升到接近歷史高點紀錄，但因各國央行收緊貨幣政策，金價今年來幾無變化。