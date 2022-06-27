我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

州高等法院裁定 紐約市非公民投票法案違憲

G7將禁止自俄羅斯進口黃金 但金價不看漲

編譯季晶晶／綜合外電

根據分析師的說法，七大工業國集團（G7）禁止自俄羅斯新進口黃金的計畫，「大致是象徵意義」，因為制裁措施早已限制了黃金流入數量。

美國、英國、日本和加拿大計劃，在周日登場、於德國舉行的G7峰會上宣布這項禁令，以擴大對俄制裁。儘管英國政府發布聲明表示，「此舉影響力遍及全球」，但分析師淡化其潛在衝擊，因為為金市制定標準的倫敦金銀市場協會（London Bullion Market Association）3月就將俄羅斯黃金提煉商踢出認可名單。

ING集團大宗商品策略主管Warren Patterson表示：「鑑於這個行業已經採取行動限制俄羅斯黃金，G7禁止進口的影響可能相當有限。這看起來多半是象徵性的。」

即使如此，G7的承諾標誌全球第二大黃金礦商俄羅斯與全球最大的兩個貿易中心，倫敦和紐約，完全斷絕關係。

澳洲聯邦銀行大宗商品分析師Vivek Dhar在報告中指出，「禁令只是讓已存在的制裁正式化」，他不預期金價會大漲。

澳盛銀行大宗商品策略師Daniel Hynes說，該禁令不太可能對價格產生實質影響，目前市場情緒主要受到總經問題的推動。

黃金現貨價周一上午9時35分在新加坡上漲0.5%到每英兩1,835.41美元。歐洲戰事提振了對避險資產的需求，金價3月飆升到接近歷史高點紀錄，但因各國央行收緊貨幣政策，金價今年來幾無變化。

G7 俄羅斯 金價

上一則

俄逾百年首倒債 議員轟西方凍結資金：偷竊的無恥之徒

下一則

預測2040年新車都是電動車 但埃克森美孚不怕：仍賺錢

延伸閱讀

G7峰會 拜登促團結挺烏 擬禁俄黃金

G7峰會 拜登促團結挺烏 擬禁俄黃金
北約新戰略文件將如何提中國？美方稱有信心會「硬起來」

北約新戰略文件將如何提中國？美方稱有信心會「硬起來」
和或戰 澤倫斯基尷尬了

和或戰 澤倫斯基尷尬了
烏戰的關鍵轉變 厭戰與割地求和

烏戰的關鍵轉變 厭戰與割地求和

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

為什麼美股今天休市？原因是這個

2022-06-20 06:35
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5%才能遏制通膨

2022-06-20 19:08
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09

超人氣

更多 >
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元

加州將退款 個人收入25萬元以下可領 1戶最高1050元