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回收後再度利用 二手電池商機大

編譯陳律安／綜合報導

未來數年將有數百萬輛電動車報廢，但這些車輛的電池在回收時後將重獲新生，不僅能再用於生產新的電池，還能儲存能源，幫助提高再生能源發電。

華爾街日報報導，在電動車報廢後，汽車製造商和回收業者將都希望回收老舊電池上的珍貴原料，以生產新電池，但在回收之前，這些二手電池也能用於電網。

愈來愈多的風電場和太陽能電場都在發電設施旁，興建鋰電池儲能設施，以備夜間、陰天及無風時所需。由於這些儲能電池的類型與電動車電池相同，各大車廠表示，調整電動車電池的用途，有助擴大再生能源發電，並處理電池廢棄物問題。

為了搶這塊商機，日產、雷諾等車廠都正加強開發，希望能調整舊電池的用途。國際能源署（IEA）估算，去年全球電網規模的電池投資金額達68億美元，高於前年的40億美元。

Circular能源儲存研究和顧問公司說，2030年時，將有約170萬組電動車電池可回收再利用，總價值達51億美元。電動車電池的能源使用效率會隨不斷充放電而逐步降低。專家說，車主在行駛超過10萬英里後，電池容量可能減少20%以上，車主也能明顯感覺到電池效能降低，但Circular創辦人梅林指出，在電池容量減少至約六成之前，這些電池仍能供電網使用，可望再服役十至15年。

二手電動車電池在轉售後也用於小規模應用，例如屋頂太陽能面板的儲能系統。

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