英特爾俄州設廠 無限期延後

英特爾將無限延後俄亥俄州新晶圓廠區原定下月舉行的動土典禮。 （路透）

英特爾（Intel）已告知美國國會議員和官員，將無限延後俄亥俄州 新晶圓廠區原定下月舉行的動土典禮，並表示對國會遲未通過支持半導體業的立法感到灰心。

華爾街日報（WSJ）報導，根據取得的一封電子郵件，英特爾22日已通知俄亥俄州州長辦公室和俄亥俄州國會代表團成員，將延後新廠區7月22日的動土典禮，「原因之一是與晶片 相關的《兩黨創新法》變數太多」。

英特爾執行長基辛格23日在一項訪談中表示，美國晶片產業能否復興，現在來到最後關頭，全看美國政治人物是不是通過法案，扶植晶片國造。法案卡關的話，英特爾在美國國內的擴廠計畫就會有問題。

基辛格說：「現在是別再管那些枝微末節，直接進入核心問題的時候。未來兩周內就做決定，趕在國會8月休會前完成立法。」他正在國會山莊全力遊說兩黨議員儘快讓晶片法案過關。

美國國會中較積極支持此案的議員認為，如果不能在8月休會前推動法案過關，接著馬上就迎來期中選舉 ，民主黨很可能失去優勢，此案將凶多吉少。英特爾發言人摩斯補充，英特爾並沒有延後動工的計畫，暗示季辛格的說法只是延後儀式性的動土典禮，只是他也重申，公司今年1月宣布的擴廠計畫，不論是規模或速度，都取決於相關法案的資金。