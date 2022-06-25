美歐經濟衰退機率大增

歐、美各大金融機構經濟學家警告，由於美國聯準會（Fed）決定大幅升息 ，加上歐洲今年冬季的天然氣 供應益發堪憂，使美國與歐洲「愈來愈可能」陷入衰退。

英國金融時報（FT）訪問各大金融機構的經濟學者，結果顯示他們對歐、美經濟展望日益悲觀。貝倫堡銀行（Berenberg Bank）首席經濟學者席米丁表示，目前情勢進一步顯示歐、美經濟明年將萎縮；「之前只是經濟萎縮的風險升高，現在這已經成為基本情況」。

高盛已將美國今年進入衰退的風險從15%提高到30%，而經濟持續兩年衰退的機率達到48%。穆迪分析公司首席經濟學家詹迪表示，「美國衰退的風險高到令人不安，而且持續上升中。我預測未來12個月內發生衰退的機率為40%，且甚至可能延續到未來24個月」。

歐洲情況更脆弱，「要避免衰退，相當需要好運，例如疫情及俄烏戰爭能很快終結，以及央行 官員能夠精密決策」。Consensus Economics的每月調查顯示，Fed升息已讓民間部門的經濟學家大幅調降對美國明年的經濟預測，最新一次的下修幅度為今年來最大。

德意志銀行經濟學家胡波4月時曾率先預測美國將陷入衰退。他警告，短期間通膨展望「並不怎麼看好」，Fed可能必須更急劇升息。德銀已經將美國經濟開始萎縮的預估時間向前推到明年年中；未來兩年間Fed很難在失業率只上升0.5個百分點的條件下，就能壓低通膨。

這些經濟學家也大幅下修歐元區、英國及其他八個歐洲國家明年的經濟展望。凱投集團首席經濟學者謝爾林表示，歐洲發生衰退的風險最高；不但因為通膨升高引發生活成本上升危機，還加上天然氣短缺。國際能源總署（IEA）警告，歐洲必須為俄羅斯天然氣供給立即中斷預作準備。

保險公司Generali經濟學者烏爾堡表示，如果俄羅斯完全切斷對歐洲的天然氣供應，則歐元區發生衰退將是「基本情況」，德國經濟受創尤重。安聯保險集團經濟學者烏特莫赫較為樂觀，強調旅遊與接待等解封概念產業，將支持今年夏季歐洲經濟不墜。目前各大央行及各大國際機構仍預估，今、明兩年歐、美經濟將保持正成長。