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半導體鏈後市 瑞銀保守看待

記者黃力／台北報導

瑞銀證券24日指出，消費性電子庫存持續去化，半導體產業前景走疲，成熟晶圓代工供應市況已逐步走緩，惟部分領域如28/40奈米、網通、車用/工業用功率半導體等仍較緊俏。

目前來看，半導體供應鏈持續面臨價格和毛利率壓力，IC設計廠首當其衝，未來則將擴大至代工廠和其他供應鏈。

瑞銀就半導體市況提出六點觀察：一，隨IC設計廠商計畫在未來幾季進行庫存去化，成熟製程晶圓代工廠的供應緊俏市況或將緩解，另一方面，二線晶圓代工廠價格漲幅有走緩跡象，預期風險在明年需求鬆動時提升。而12吋晶圓代工在今年底是否會出現修正，值得留意。

二，高效能運算需求支撐先進製程晶圓代工廠，惟部分新品量產進度可能因終端需求疲軟而遭受影響；三，IC設計廠前景不一，連接器/電源/伺服器和汽車需求仍穩定，但面板驅動IC和智慧型手機系統單晶片需求不振。

四，中國智慧手機功率放大器前景能見度仍低，惟歷經上半年的修正後，下半年的下行空間應有限；五，矽晶圓下半年供應市況仍緊俏；六，打線封裝供需轉趨平衡，但網路、資料中心等先進封裝需求仍在成長。

瑞銀對於未來12-18個月的半導體周期持保守態度，就台積電來看，瑞銀指出，若半導體需求出現修正，台積電將難獨善其身，然而，人工智慧、雲端和自駕等應用商機將能夠推動台積電中長期營運，台積電具有規模優勢、技術研發利基，且其與客戶的合作夥伴關係也不易在短期內面臨競爭者的挑戰，預期2022-2025年獲利複合年均成長率可有17%，重申台積電「買進」評等，目標價維持850元不變。

台積電 智慧型手機 供應鏈

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