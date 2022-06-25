南韓都市家庭 大舉遷至鄉村

最新數據顯示，南韓去年舉家從都市搬到鄉村的家戶數創新高。（歐新社）

最新數據顯示，南韓 去年舉家從都市搬到鄉村的家戶數創新高，原因是民眾受不了嚴格防疫 的限制，且都會區房價飆升到難以負擔的水準。

根據南韓農林畜產食品部發布的最新數據，2021年從城市遷至鄉村的南韓家戶數為377,744戶，較前一年成長5.6％，改寫2013年政府開始彙編相關數據以來的最高紀錄；移入鄉下的人數也年增4.2％至515,434人，為連續第二年成長。

這主要是因為30多歲及以下的青壯年、60歲及以上的長者搬離城市，這兩個群體去年移居鄉村的人數分別較一年前成長5%及16.4%。農林畜產食品部指出，民眾對農村的觀念改變及政府政策的支持，可能鼓勵了更多年輕人搬到鄉村，許多老人也選擇到鄉下過退休生活。根據官方數據，去年從市中心搬家到漁村的南韓家戶數達1,135戶，也較前年勁揚26.5％，為2018年來首次攀升。

農林畜產食品部表示，在新冠疫情肆虐及可負擔房屋的房價狂飆之際，愈來愈多民眾向外尋覓新的工作機會。

過去兩年來南韓政府實施宵禁 和人流限制等防疫措施，讓全國各地小企業苦不堪言，尤其對首都首爾的小商家打擊最深。南韓政府已在4月中解除多數餐館宵禁及集會限制。