日核心CPI勁揚 升息壓力大

日本5月通膨率連續第二個月高於日銀的2%目標，加劇日銀升息壓力。（路透）

日本 5月通膨率已連續第二個月高於日本銀行（央行 ）的目標，讓目前仍維持低利率的日銀面臨升息壓力。而日本政府7月起並將要求不允許員工「斜槓」（兼職）的企業說明理由，藉此鼓勵企業開放員工從事副業。

日本總務省24日公布，5月不計生鮮食品的核心CPI年增率為2.1%，與4月寫下同樣的增幅；5月整體消費者物價指數 （CPI）比去年同期增加2.5%。

僅通膨率已超過日銀設定的2%目標，日銀總裁黑田東彥和政治領袖們表示，近來這波物價漲勢不會持續過久，因為漲勢是由能源價格暫時飆漲觸發。若不計生鮮食物和能源價格，5月CPI年增0.8%。

然而，一些經濟學家認為，通膨持久的程度可能超乎日銀預期。

儘管日本上月的通膨率遠低於美國同月的8.6%，但日本企業已開始把成本轉嫁給消費者。日本研究業者帝國徵信的最新調查顯示，近70%的日本企業，在今年4月至明年6月間，不是已調漲產品售價，就是準備漲價。

日本大型零售業者永旺集團 ，自去年9月以來不曾調漲產品價格，但本周已表示計畫自7月起調漲美乃滋、麵條、及衛生紙的售價。

曾擔任日銀官員的摩根大通經濟學家鵜飼博史說，日本企業目前認為成本將居高不下，他預估，日本通膨率年底前將維持在2%左右，物價也將更廣泛上漲，不僅限於能源。瑞穗資訊綜研公司的研究顯示，日本消費者已更為精打細算，開始尋找更便宜的食品和飲料。

日經新聞報導，日本政府下月起將要求不允許員工「斜槓」（兼職）的企業說明理由，藉此鼓勵更多大企業開放員工從事副業，促進工作型態的多樣性，並鼓勵更多人才進入成長領域。

報導指出，這項規定不具強制性，拒絕說明原因的企業並不會受到處分。然而，日本政府希望與大型企業遊說團體日本經濟團體聯合會（經團連）合作，敦促更多大型企業積極回應此一要求。

然而，許多雇主對此抱持審慎態度，因為他們擔心兼差會影響員工的工作表現，或員工可能反而把重心投入副業，而非本職。