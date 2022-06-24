格芯CEO：年底前還有加碼投資擴產計畫 但不赴法設廠

晶圓代工大廠格芯執行長考菲爾德說，年底前將再宣布加碼投資擴產。路透

日經報導，由於晶片 荒未緩解，晶圓代工大廠格芯執行長考菲爾德（Tom Caulfield）說，今年底之前會決定要選新加坡 、紐約或德國加碼投資 擴產。

總部在美國的格芯這幾年一直在投資增加產能，去年6月對新加坡投資40億美元，那裡現在正在擴建晶圓廠，然後是去年9月宣布，對美國和德國各投入10億美元擴大產能。考菲爾德表示，「未來五到十年」還要「持續拚產能以滿足需求」，但會從上述三地之中選擇，「很難考慮在其他地方設廠」。他否認有關格芯與意法半導體合作、赴法國設廠的報導。

考菲爾德說：「你會看到我們持續在現有的據點擴建。這是增加產能的最快做法。」他解釋，不喜歡到新地點設廠，因為不想「從零開始組建團隊」。他指出格芯最大優勢之一是在三大洲都有業務，擁有全球供應鏈。

不同於台積電和三星，格芯專注於生產不小於12奈米的晶片。考菲爾德表示，這些晶片的市場需求會愈來愈高，從而拉大與產能之間的差距。格芯預計未來十年的大部時間都會持續投資。

雖然研究業者IDC曾在6月警告，「長遠來看，公布的新晶圓廠和投資計畫將大幅增加產能，升高2023年後產能過剩的風險」，但考菲爾德認為，唯一能阻礙半導產業成長的是重大的總經事件。

根據研究公司Counterpoint的數據，格芯在今年第1季排名全球第四大晶圓代工廠，次於台積電、三星和聯華電子。