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拚升格失敗 MSCI仍將南韓股市歸為新興市場

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓韓亞銀行（Hana Bank）交易室裡的大螢幕，顯示17日那時的南韓股市指標KOSPI指數行情。 歐新社
南韓韓亞銀行（Hana Bank）交易室裡的大螢幕，顯示17日那時的南韓股市指標KOSPI指數行情。 歐新社

儘管南韓再次努力想讓MSCI指數將南韓股市升格到已開發國家股市，MSCI仍決定將南韓股市歸類在新興市場。

華爾街日報報導，MSCI（明晟）在最新的年度檢討報告中，對南韓股市的分類未做任何調整，也因此剝奪全球多出數百億美元資金進入南韓股市的機會，首爾的政治人物和監管機關官員勢必感到失望。

南韓股市為求能夠晉級已開發國家之林，政府最近做了一大讓步，將放寬了亞洲金融危機以來一直嚴格管控的外匯交易市場。本月稍早，首爾宣布離岸外匯交易時間將由現行的6.5小時，延長為17小時。

MSCI周四發表年度股市分類檢討報告時，沒有談到南韓。只提到將諮詢投資人意見，看是不是將奈及利亞由「前沿市場」，降級到所謂的「獨立市場」。

MSCI每年檢討對世界各個股票市場的分級分類，評級的標準包括：市場規模、流動性與外資准入程度等。以南韓的條件，MSCI最近點出南韓股市的幾個准入問題，像是以英文發布企業揭露資訊仍嫌不足，管制外匯交易，局部禁止賣空操作。

華爾街日報說，最近一個從MSCI爭取到升格為已開發國家股市的國家是以色列，時間是在2010年。

高盛分析師估計，若南韓股市納為已開發指數，將引發440億美元外資湧入。高盛表示，外資今年至6月中為止賣超韓股逾140億美元，今年至今天午後止，南韓Kospi指數指數下跌21%。

不過，若晉升至已開發指數，南韓等於從開發中市場的大咖成了已開發市場的小咖，在MSCI新興市場指數，南韓股票5月止權重占近13%。 

南韓 指數 華爾街

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