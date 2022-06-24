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通膨高漲 歐洲景氣六月急降溫

編譯湯淑君／綜合報導
歐洲6月經濟景氣大幅減緩，因通膨高漲削弱需求，且供應鏈打結持續阻礙工廠生產。 （路透）
歐洲6月經濟景氣大幅減緩，因通膨高漲削弱需求，且供應鏈打結持續阻礙工廠生產。 （路透）

最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐洲6月經濟景氣大幅減緩，反映能源和食物價格暴漲削弱需求，且供應鏈打結持續阻礙工廠生產，歐元區某些成員國未來數月陷入衰退的風險隨之增加。

標普全球公司（S&P Global）23日公布，歐元區製造業與服務業綜合PMI指數在6月降到51.9，是16個月來最低，從5月的54.8進一步下滑。指數仍在象徵景氣榮枯分界的50點以上，顯示景氣仍在擴張，只是擴張步調趨緩；指數若跌破50，指向景氣萎縮。

這分PMI報告顯示，歐元區製造業產出為兩年來首度下滑，而近幾個月來因解除防疫限制而為之一振的服務業，景氣也急遽降溫。

標普全球首席經濟學家威廉森說：「跡象顯示經濟成長步履蹣跚，疫情間積壓需求釋放的順風效應減退，已被生活費暴增震撼及企業和消費者信心陡降抵銷。」他並指出，剔除封鎖防疫期間不計，「6月景氣減緩幅度是2008年11月全球金融海嘯升到高點以來最陡。」

威廉森說，4月至6月PMI數據顯示，歐元區第2季的季比經濟成長率可能掉到0.2%，擴張步調比第1季的0.6%顯著放緩。

與此同時，澳洲、日本和英國的初步數據顯示，這三地經濟持續成長，但英國企業擔心第3季景氣急轉直下。

在歐洲，俄烏戰爭拖長導致能源和各式各樣穀物價格飆升。同時，利率走高展望使債務危機顧慮死灰復燃。

從這分PMI報告也看出物價上漲壓力居高不下，包括服務業費用增幅令人憂心。凱投宏觀經濟學家艾倫-雷諾茲說：「物價指數仍勁升，歐元區似已進入一段停滯性通膨時期。」

據彭博經濟（Bloomberg Economics）分析，歐元區綜合PMI陡降，可能反映歐洲與俄羅斯因天然氣供應爭執打擊企業信心，以及高通膨和供應鏈亂象的影響，但不太可能遏阻歐洲央行（ECB）今年大幅提高利率，畢竟ECB正聚焦於抑制通膨。

指數 威廉 供應鏈

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