我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

蘋果AR頭戴裝置 外界估明年上市

編譯季晶晶／綜合報導
蘋果執行長庫克。（歐新社）
蘋果執行長庫克。（歐新社）

財經網站CNBC報導，蘋果執行長庫克日前接受訪問時提出暗示，幾乎證實了蘋果正在打造頭戴式裝置。

他日前在回答擴增實境（AR）在消費市場的成功關鍵時說：「如你所知，我對擴增實境（AR）感到興奮。包括AR在內任何技術，關鍵都是把人性擺中間。」

然後庫克描述蘋果在該領域的工作，主要聚焦於在iPhone、iPad 上的AR應用程式。他接著表示：「但我認為，我們仍處於技術發展非常早期的階段。我對我們在此領域所看到的機會振奮不已，請持續關注，你將看到我們要提供的東西。」

這是庫克承認蘋果正在醞釀大事的最明顯例子之一。儘管當前的應用程式可用於繪製房間或查看新家具是否合宜 ，但蘋果似乎更有可能在為開發人員打造函式庫和工具，以便為頭戴裝置之類的東西開發App。

彭博資訊5月報導，蘋果已向董事會展示其混合實境（AR／VR）頭戴裝置，計劃最早今年底宣布，也有可能推遲到明年。報導也指出，該裝置預估2023年上市。

元宇宙可望為頭戴式裝置帶來龐大商機，Meta執行長祖克柏表示：「在這十年結束時，我們希望有大約10億人進入元宇宙，各自進行數百美元的商務活動。」其中包括為能夠「表達自我」的東西付費，比如給數位化身穿的衣服、給虛擬家庭用的數位商品等。

蘋果 庫克 元宇宙

上一則

小摩房貸部門 將裁員逾千人

下一則

東南亞擠占市場 廣東前5月進口額年減4.9%

延伸閱讀

首個元宇宙國際標準聯盟成立 華為、阿里入列 不見蘋果、谷歌

首個元宇宙國際標準聯盟成立 華為、阿里入列 不見蘋果、谷歌
元宇宙產業標準 Meta、微軟抱團制定

元宇宙產業標準 Meta、微軟抱團制定
庫克給明確暗示：蘋果在打造頭戴裝置

庫克給明確暗示：蘋果在打造頭戴裝置
越南總理與庫克會晤 要求蘋果重用越南廠商

越南總理與庫克會晤 要求蘋果重用越南廠商

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

為什麼美股今天休市？原因是這個

2022-06-20 06:35
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
比特幣18日下午賣壓狂湧，盤中跌破2萬美元大關，乙太幣也同步狂瀉，失守1,000美元關卡。路透

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

2022-06-18 07:11
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5%才能遏制通膨

2022-06-20 19:08
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

2022-06-16 07:08

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼