蘋果AR頭戴裝置 外界估明年上市

蘋果執行長庫克。（歐新社）

財經網站CNBC報導，蘋果 執行長庫克 日前接受訪問時提出暗示，幾乎證實了蘋果正在打造頭戴式裝置。

他日前在回答擴增實境（AR）在消費市場的成功關鍵時說：「如你所知，我對擴增實境（AR）感到興奮。包括AR在內任何技術，關鍵都是把人性擺中間。」

然後庫克描述蘋果在該領域的工作，主要聚焦於在iPhone、iPad 上的AR應用程式。他接著表示：「但我認為，我們仍處於技術發展非常早期的階段。我對我們在此領域所看到的機會振奮不已，請持續關注，你將看到我們要提供的東西。」

這是庫克承認蘋果正在醞釀大事的最明顯例子之一。儘管當前的應用程式可用於繪製房間或查看新家具是否合宜 ，但蘋果似乎更有可能在為開發人員打造函式庫和工具，以便為頭戴裝置之類的東西開發App。

彭博資訊5月報導，蘋果已向董事會展示其混合實境（AR／VR）頭戴裝置，計劃最早今年底宣布，也有可能推遲到明年。報導也指出，該裝置預估2023年上市。

元宇宙 可望為頭戴式裝置帶來龐大商機，Meta執行長祖克柏表示：「在這十年結束時，我們希望有大約10億人進入元宇宙，各自進行數百美元的商務活動。」其中包括為能夠「表達自我」的東西付費，比如給數位化身穿的衣服、給虛擬家庭用的數位商品等。