經濟看衰 黃小玉期貨大跌

對利率走高的預期和經濟轉衰退的疑慮，促使投資人減少曝險，「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）期貨大幅下跌。（路透）

對利率走高的預期和經濟轉衰退的疑慮，促使投資人減少曝險，「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）期貨大幅下跌。

彭博資訊報導，由於總經環境轉壞，大宗商品需求的前景隨之轉趨黯淡，小麥指標期貨價格23日一度重挫3%至每英斗9.47美元，創近四個月來低點。

玉米和黃豆期貨也延續近來跌勢，玉米一度大跌3%，黃豆重挫3%至每英斗14.33美元，寫下1月來低點。

在此同時，供應前景改善、印尼棕櫚油出口激增的跡象和俄羅斯 本季小麥大豐收，也正帶動農產品價格下跌。北美小麥供應前景正在好轉，且分析師正在繼續上調對俄羅斯小麥產量的預估。

這令面臨生活成本快速上升和糧食保障的不足日益加劇的全球消費者感到寬慰。聯合國的食品價格指數從3月創下的紀錄高位回落；之前俄羅斯入侵烏克蘭 ——全球最大穀物和植物油的出口國之一，導致烏克蘭出口受阻，食品價格暴漲。

澳洲 聯邦銀行策略師哥瑞表示，各國央行正試圖透過升息抑制通膨，但全球經濟衰退的風險「需要花些時間才會被意識到」，「無論是面臨衰退風險或確實陷入衰退，對大宗商品市場來說都是利空，包括農產品」。

小麥的跌勢已受到俄烏戰爭引發對黑海地區出口的擔憂抑制。市場也對針對該地區出口進行的下一輪談判是否進展機會抱持懷疑，因為至今為止仍毫無進展。

哥瑞表示，小麥跌幅擴大的原因可能不在俄烏戰爭，「戰爭的實際損害還仍在評估，但小麥市場受到的精神攻擊已在擴大。這些攻擊損害了對烏克蘭小麥及其他作物會照往常出口的希望」。