美初領失業救濟金人數減

美國上周初領失業金人數稍減，勞動市場吃緊可能轉趨緩和。（歐新社）

美國上周初次申領失業救濟金人數稍減，顯示美國勞動市場仍然緊繃。不過，這項衡量裁員 情況的指標接近五個月來最高水準，顯示勞動市場吃緊現象可能開始轉趨緩。

美國勞工部 23日公布，在止於6月18日的一周，初次申領失業救濟金人數減少2,000人，降到22.9萬人，高於彭博資訊訪調經濟學家原先平均預估的22.6萬人。上上周初領救濟金人數小幅上修至23.1萬人。相形之下，在新冠肺炎疫情爆發前，2019年單周平均數為21.8萬人，而當時美國就業 市場以歷史標準衡量已顯得相當吃緊。

美國申領失業救濟人數在3月時曾降至16.6萬人，為53年來最低，但之後已穩定攀升。四周移動均值增加到22.35萬 人，是1月下旬以來最高

儘管美國勞動市場仍強勁，失業率依然很低，但正顯露一些降溫跡象。5月新增就業人口達39萬人，增幅紮實，但比今年稍早的平均月增幅趨緩。

職缺數在3月升抵紀錄高點後，4月下滑。工資漲勢也開始減弱。

近幾周來，多家公司宣布裁員，包括摩根大通（JPMorgan Chase）和Coinbase Global在內。同時，衰退疑慮日增，因為聯準會（Fed）最近一口氣升息0.75個百分點，升幅是1994年來最大，並宣示會進一步收緊貨幣政策力抗通膨。整體而言，美國經濟成長開始減速，反映通膨率和利率俱升的壓力。