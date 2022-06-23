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東芝獲競購買家估值220億美元、可能下市 盤中股價大漲

編譯黃淑玲／綜合外電
東芝（Toshiba）收購案，傳出投資者出價每股7,000日圓。 美聯社
東芝（Toshiba）收購案，傳出投資者出價每股7,000日圓。 美聯社

路透23日引述知情人士報導，競購日本東芝（Toshiba）股權並準備將公司下市的投資者，考慮以每股7,000日圓（51.41美元）的價格收購，亦即東芝下市案估值將高達220億美元。東芝股價早盤應聲一度大漲 6.5%。東芝22日股價收在5,501日圓。

東芝本月稍早表示，公司已經收到八份下市出價初步提案，另有兩份提案的投資團隊表示，將讓東芝持續在東京股市掛牌。最新傳出的每股7,000日圓收購價，比22日收盤價溢價27%。

另一個消息來源告訴路透，7,000日圓的出價附帶了許多涵蓋範圍很廣的條件。一旦成真，全案交易金額為3兆日圓（220億美元），會是在目前出價區間的最高端。

彭博資訊引用分析師Travis Lundy在投資網站Smartkarma上的發文，Lundy說：「投資者對東芝的出價範圍很寬，可見有些資產，例如鎧俠股權，被提議分開來計算。沒有包括鎧俠股權的東芝，價格就會比較低。」他認為東芝案還有很長的路要走，到第二輪競標時，出價其實可能會再低很多。

一位了解東芝競標情形的日本投資銀行家也向路透表示，東芝每股出價6,500日圓都嫌太高，喊到7,000日圓顯然是把東芝在鎧俠的40%股權算進去。

鎧俠已在2018年被貝恩（Bain）投資團隊買下多數股權並且下市，這也讓貝恩在東芝的收購案中舉足輕重。據了解，貝恩對於東芝收購案態度十分積極。

投資 股價 日本

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