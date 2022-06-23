利差持續擴大 亞幣被迫貶值

由於利差擴大， 資金回流美國趨勢已定，學者指出亞幣目前是「被迫」貶值。（本報資料照片）

美國聯準會（Fed）持續緊縮貨幣 政策，各界預期升息 速度及幅度持續擴大，相較下亞洲央行 大多維持溫和跟進升息，在利差擴大下，亞幣對美元普遍陷入相對弱勢，更多投資人轉進美元資產。學者指出，美國升息力道最強，下半年仍非常鷹派，資金回流美國趨勢已定，非美貨幣目前是「被迫」貶值，而非競貶，且貶勢會維持至下半年，美元計價商品下半年將續熱。

亞幣昨天全面對美元重挫，日圓、菲律賓披索和韓元分別貶到24年、16年和13年來最低，反映亞洲央行升息腳步遠落後聯準會。其中，日圓兌美元20日一度重挫1.2%，首度突破1998年136.58的谷底，主因日本央行堅守低利率，使美日利差持續擴大。

其他亞幣方面，菲律賓披索22日盤中兌美元匯價也重貶0.7%，收54.635披索兌1美元，創2005年11月來最低；韓元兌美元匯率也持續貶至1,297.85兌1美元，是2009年7月來最弱。另，泰銖、人民幣分別兌美元重貶至少0.4%。新台幣匯率昨貶7.5分，收29.79元貶幅0.25%，在主要國家貨幣中相對抗貶。

在美國升息帶動美元持續強勢下，國人對於外幣保單投資風向也出現變化。理財專家認為，美元升幅最大、也有最大利差誘因，美元多頭「主旋律」沒變。據統計，今年第一季外幣保單銷售，整體新契約保費收入已達1,682.51億元、年增15%，占所有新契約保單逾6成，顯示外幣保單持續受民眾青睞，且主要以美元傳統型保單為主。

外媒報導指出，菲律賓和馬來西亞央行已開始收緊貨幣政策，但升息步調比美國慢；印尼央行總裁瓦吉耶表示，除非看到基本通膨壓力，否則無須急著提高利率。泰國也表態要避免倉卒升息，選擇藉平抑民生必需品價格緩和通膨。

亞幣持續下挫，也引來市場憂心亞幣出現競貶情況，認為美國持續激進升息恐傷及全球經濟，甚至引爆新興亞洲資金外逃潮。台經院研究6所所長吳孟道認為，在美元走強趨勢下，新興市場貨幣本來就會相對偏弱，但競貶是有目的性，為了擴張出口故意趨貶，而目前則是「被迫」貶值。他認為，由於全球資金還是以美元為主要避風港，美國升息力道最強，資金回流美國已很確定。