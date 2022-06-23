三星傳下周宣布量產3奈米

知情人士透露，南韓三星 電子料將於下周宣布3奈米製程進入量產階段。三星去年底時宣稱將於2022年上半年量產3奈米晶片 ，市場人士正密切觀察三星是否能在自定的期限前正式公布開始量產。

韓聯社報導，三星電子新一代3奈米晶片製程採用環繞閘極技術（GAA）。三星宣稱，與台積電 採用的鰭式場效電晶體（FinFET）架構製程相比，以GAA技術生產的晶片面積減少45%、效能提升30%，功耗則降低50%。

對於當地媒體《東亞日報》有關三星3奈米量產進度延誤的報導，三星予以否認。據傳三星3奈米GAA的良率遠低於目標，延誤開始量產的時間。

業界人士表示，半導體製程的良率是各製造商的機密，但推測三星晶圓代工3奈米的良率可能低於60%，導致生產成本偏高。但三星一位發言人已否認這項傳聞，並表示將依原定計畫，下周宣布將開始量產3奈米晶片。

三星日前曾向美國總統拜登展示最先進的3奈米晶片製程，拜登上月訪問南韓，前往全球最大晶圓廠三星平澤園區參訪，三星則展示其3奈米GAA技術。

此外，三星也著手進行2奈米製程布局，表示其2奈米製程節點處於早期研發階段，目標2025年量產。

如果三星能確保先進製程的良率，就有機會稱霸晶圓代工市場。

三星是全球記憶體晶片龍頭，也是僅次於台積電的全球第二大晶片代工業者。據市調機構Trendforce的數據，台積電今年第1季在全球晶圓代工市場的市占率為53.5%，三星以16.3%居次。