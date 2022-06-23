元宇宙產業標準 Meta、微軟抱團制定

Meta和微軟在內的科技公司21日組成元宇宙標準論壇，將制定產業標準。圖為示意圖。（路透）

Meta、微軟和其他也在競相打造元宇宙 概念的科技公司，共組「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum），制定產業發展標準，以便各家公司的數位世界能彼此相容互通。但其中不包括蘋果 。

根據周二的創立聲明，參與該論壇的包括晶片製造商和遊戲公司，還有標準制定機構，例如全球資訊網聯盟（W3C）。

重量級大咖蘋果（Apple）明顯缺席。分析師預期，蘋果一旦在今年或明年推出混合實境頭戴裝置，將成元宇宙霸主。蘋果並未公開承認上述頭戴裝置的計畫，雖然彭博資訊報導，該公司董事會已先睹為快。推出此一裝置將使蘋果與去年改名Meta的臉書正面競爭，後者將未來押注在元宇宙的發展上，大手筆投資 硬體，想讓人能在虛擬世界互動的願景成真。Meta已經披露計畫，今年將發布代號是Cambria的混合實境頭戴裝置。

蘋果曾大力參與創建網路標準，例如HTML5規格。對元宇宙的3D內容，蘋果與皮克斯工作室（Pixar）聯手開發USDZ文件格式，並拉攏Adobe合作以確保它支持此一格式。

除蘋果外，遊戲公司Roblox和Niantic，以及區塊鏈遊戲平台如The Sandbox和Decentraland也不見蹤跡。

主持元宇宙標準論壇的輝達（Nvidia）高階主管Neil Trevett發出聲明表示，成立論壇的目的在於促進各種制定標準的組織和各家公司之間的溝通，以便在元宇宙達成「真實世界的互操作性」，但他沒有說明蘋果缺席是否影響此一目標。