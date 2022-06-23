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美3成老人 退休儲蓄不足

財經新聞組／綜合報導
調查發現，55到67歲的美國人，有3成的退休儲蓄不到10000美元。（路透）
調查發現，55到67歲的美國人，有3成的退休儲蓄不到10000美元。（路透）

許多年長的美國人表示，願意在退休後繼續工作，這可能是不得已的，因為他們還沒為晚年生活做好財務準備。

專注於銀髮族理財的金融科技業者Sagewell Financial最近調查發現，在55到67歲的年齡層，有百分之三十的退休儲蓄不到10,000美元，女性的比率高於男性，32%的女性專為老年存下的錢不足10,000美元。百分之四十的退休儲蓄不到5萬美元，女性的比率高達47%，相較下，男性是30%。

上述調查抽樣訪查了1,000多名55到67歲的美國人，以評量他們的財務狀況和退休計畫。逾半的人表示，害怕把錢用完，82%的人表示，對退休後獲得流動資產沒信心。

除了儲蓄之外，這些年長的美國人表示，擔心外在因素影響退休計畫，包括大流行病、俄烏戰爭、社會保險制度可能破產。支持美國社會保險制度下退休和殘障福利給付的兩支基金，預計2035年耗盡，然而，如果發生這種狀況，受益人估計仍可以收到部分給付，估計大約是80%。

此外，儲蓄已吃緊，美元22日走貶，聯準會主席鮑爾在美國參院的貨幣政策聽證會上表示，央行將繼續升息以抑制通膨，不過決策者必須靈活。日圓匯率一度貶至24年低點後回升，兌美元終結三連跌。

瑞穗國際利率策略師Peter McCallum表示：「市場目前主要關注經濟衰退風險，油價在跌，殖利率在降，風險資產受到衝擊。」

BK資產管理公司駐紐約的總經理Kathy Lien表示：「市場對鮑威爾所說的任何事情都沒有感到驚訝。我將把美元的疲軟更多地歸因於美元與公債殖利率的同步走勢。」

不過分析師們認為，由於美日央行貨幣政策立場分歧，今年以來，日圓從2021年底的115.08日圓貶值了18%，貶勢不會立即結束。

退休 殖利率 儲蓄

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