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華爾街日報：經濟學家評估 美衰退可能性大增

聯手對俄羅斯油價設上限？葉倫：正與盟國協商

編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長葉倫（左）與加拿大副總理兼財政部長方惠蘭（右）。美聯社
美國財政部長葉倫（左）與加拿大副總理兼財政部長方惠蘭（右）。美聯社

美國財政部長葉倫20日表示，美國正與加拿大等盟國協商，打算藉由對俄羅斯石油實施價格上限的方式，進一步限制莫斯科的能源收入。

葉倫表示：「我們談到價格上限或例外定價（pricing exception），強化與加強由歐洲、美國、英國等國近期實施與提議實施的能源限制措施，藉此壓低俄羅斯石油價格並壓低普亭的收入，同時讓更多原油供應流向全球市場。」加拿大財長方惠蘭與葉倫一同出席這場在多倫多舉行的記者會。

葉倫說：「我們認為例外定價是避免讓低所得與開發中國家受到外溢影響的一種重要方式，這些國家正忙著因應高價的糧食與能源。」

被問及進一步解釋「例外定價」時，葉倫表示，它是透過一種機制，針對超過特定量的俄羅斯石油出貨加諸限制或禁止保險或提供金融往來服務，所實施的有效限制。

美國、加拿大、英國和一些國家已經禁止進口俄羅斯石油，但歐盟依然高度仰賴俄羅斯原油。歐盟已同意要在六個月內禁止透過海運進口俄羅斯原油。

當被問及美國總統拜登是否計劃在七大工業國（G7）領袖高峰會下周於德國登場前，尋求針對原油價格計畫達成多國共識，葉倫表示：「我們非常積極，與我們的夥伴積極運作。」

方惠蘭說，加拿大認為嘗試限制俄羅斯石油收入是非常好的想法，但坦承這會為歐洲國家帶來挑戰，「推動這條路，要和我們的歐洲夥伴國協商，並且認清他們做決定的重要性」。她表示，任何決策也必須納入烏克蘭的參與。

針對供應鏈亂象，葉倫另表示，全球供應鏈混亂已經損害到美國國內經濟，美國應該改變在關鍵物料上對一些國家的依賴性。她還說，美國在稀土供應方面「嚴重依賴」中國大陸。

葉倫說：「我們在疫情期間看到供應鏈非常脆弱，缺乏韌性。」她重申贊成所謂的「朋友支持」，即供應鏈由「擁有共同價值觀的國家」組成。她表示，她並不主張美國自己生產一切，說「這會朝著非常保護主義和成本高昂的方向發展」。

葉倫 俄羅斯 石油

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