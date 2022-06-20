三星尋求2025年量產2奈米 想靠GAA技術彎道超車台積電

三星電子押注GAA製程技術能協助該公司追上台積電的晶圓代工製程進度。路透

隨著晶圓代工龍頭台積電 （2330）布局2奈米製程在2025年開始量產，南韓三星 電子為了追上台積電，押注3奈米環繞閘極技術（GAA）在晶圓代工領域會改變全局，已規劃好未來三年的3奈米GAA製程技術，並且尋求在2025年讓2奈米GAA製程量產。

南韓BusinessKorea報導，GAA是下一代製程技術，改善半導體電晶體的結構，讓閘極能夠接觸電晶體的四個側面，有別於當前的鰭式場效電晶體（FinFET）只能接觸電晶體三個側面的情況。GAA結構可比FinFET製程更精準控制電流。

三星電子押注把GAA技術應用到3奈米製程，以便追趕台積電。三星電子據報導6月初在晶圓導入3奈米GAA製程進行試驗性量產，成為第一家運用GAA技術的公司。與5奈米製程相比，3奈米製程能將半導體的性能與能源效能分別提高15%與30%，同時讓晶片 面積減少35%。

報導說，繼今年上半年把GAA技術應用於3奈米製程後，三星計劃在2023年把GAA技術導入第二代3奈米晶片，並且在2025年量產基於GAA的2奈米晶片。台積電的策略是今年下半年進入3奈米半導體市場並採用穩定的FinFET製程，三星電子則押注GAA技術。

BusinessKorea引述專家的說法報導，如果三星在基於GAA技術的3奈米製程取得穩定良率，可能在晶圓代工市場帶來改變全局的效果。台積電預期從2奈米晶片開始導入GAA製程，並在約2026年推出第一款基於GAA技術的2奈米晶片產品。對於三星電子來說，未來三年將是關鍵期。

三星近期宣布將在未來五年內，針對半導體等關鍵產業投資450兆韓元（約3,600億美元）。然而，該公司在3奈米製程面臨障礙。三星已將晶圓放入3奈米製程進行試驗性量產，但由於遭遇良率低的問題，一直延後宣布正式量產。

報導說，台積電也遭遇類似問題。台積電原定7月起以3奈米技術為英特爾和蘋果量產半導體，但一直無法達到想要的良率水準。繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）為GeForce RTX40 GPU系列支付台積電多達90億美元採用3奈米製程生產，然而，將取得5奈米的產品而非3奈米的產品。電子時報曾報導，台積電在3奈米取得想要的良率水準面臨困難，已數次修改技術藍圖。