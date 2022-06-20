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積壓需求爆發 IATA：航空業明年可望轉虧為盈

編譯陳律安／綜合外電
IATA預估，全球航空業明年可望轉虧為盈。美聯社
IATA預估，全球航空業明年可望轉虧為盈。美聯社

根據國際航空運輸協會（IATA）20日預測，儘管全球經濟成長減緩，但由於在新冠疫情期間積壓的旅遊需求大爆發，全球航空產業今年的虧損可望大幅縮減，明年更有望轉虧為盈。

IATA預估，全球航空業今年將虧損97億美元，少於去年10月估算的116億美元，也比去年經修正後的421億美元大幅縮減。但IATA也警告，高油價和通膨可能衝擊脆弱的復甦。

IATA理事長華許說，航空業如今已更精實、堅韌且靈活，明年可望普遍出現獲利。他指出，業績正在回溫，「明年多數市場的客流量都將達到、或超越新冠疫情爆發前的水準」。

北美航空業者今年預料獲利88億美元，成為唯一出現獲利的市場後，明年仍將是表現最強的地區。由於中國仍關閉邊境且執行防疫清零政策，亞洲航空業者今年預估將共虧損89億美元。

然而，一些分析師已擔心，機票價格飆漲、以及通膨竄升與利率升高對消費者支出造成壓力，可能在北半球的夏季旅遊旺季過後，拖累需求減少。

華許則淡化所謂「需求懸崖」的憂慮，認為這波復甦並非曇花一現，因為航空業者的業績仍低於2019年（疫情爆發前）的水準，因此還有許多需求缺口待補。

他說，2008年金融海嘯的經驗顯示，經濟減緩的衝擊不會太大，並認為缺工的航班安排的干擾並非重大問題。

疫情 邊境 油價

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