線束大缺貨 加速終結燃油車

車用線束供應正受俄烏戰爭擾亂，因為烏克蘭是線束生產大國。(路透資料照片)

看似不起眼的線束能把電纜線綑在一起，這種便宜的元件近期缺貨，正大幅衝擊汽車 業。甚至有人預估，線束缺貨可能加速傳統燃油車的沒落，加速電動車 的採用。

車用線束供應正受俄烏戰爭擾亂，因為烏克蘭 是線束生產大國。這些低技術、低利潤率的線束主要由電線、塑膠和橡膠製成，還須仰賴大量廉價勞力製造。而缺乏線束就無法生產汽車。

路透訪調的十幾位業界人士和專家表示，線束供應緊俏可能迫使一些傳統車廠加速推動電動車計畫，轉向採用更輕巧、由機器生產的電動車專用新一代線束。

俄烏戰爭造成車用線束供應吃緊，使汽車業震驚不已。賓利汽車（Bentley）執行長霍馬克表示，他起初擔憂線束缺貨將拖累2022全年產量銳減30%到40%，「烏克蘭危機可能迫使我們的工廠全面停工數月，將比疫情期間停工的時間更長」。

德國Leoni公司葛拉克說，正與汽車業者合作，為電動車線束提供新的、自動化解決方案。另有消息人士表示，BMW正尋求採用模組化線束，需要的半導體和線纜更少，更輕巧且省空間。

此外，加州新創公司CelLink已發展出一種全自動化、扁平且易於安裝的「伸縮線束」，建造中的工廠將有25條自動化產線。