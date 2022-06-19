各國央行上半年共升息80次 新興經濟體財政惡化

通膨快速消退的希望落空。圖為英格蘭銀行外，一些人在白日下坐在長凳上低頭不語。(Getty Images)

通膨居高不下，促使各國央行加速升息 ，導致全球利率攀升，加上經濟成長減緩，將強力壓縮新興市場 財務，可能在中低所得國家引爆債務危機。亞洲也將遭遇利率上揚的衝擊，東亞的出口導向經濟體可能面臨痛苦的經濟減緩，貨幣繼續遭遇貶值壓力。

俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，全球成長展望惡化，通膨快速消退的希望落空，新興經濟體財政也益發惡化。聯準會（Fed）加速升息，更帶動利率攀升，加重償債壓力。據統計，各國央行今年上半年共升息80次，為歷來同期新高，其中約60次是新興國家。

世銀已調降開發中國家今年的經濟成長率預估1.2個百分點到3.4%，指出「財政壓力可能橫掃各國」。過去美國等先進國家升息，都會引發新興市場財政和金融危機。23國長債殖利率 已比美國高出8個百分點以上，遠多於今年初時的16國，列榜的亞洲國家包括斯里蘭卡與巴基斯坦。

去年中低所得國家的外債金額平均增加6.9%至9.3兆美元，因中國、印度及巴西等十個大國的外債激增。印度增加9%，巴基斯坦增加23%，秘魯也增加22%。現在利率上升、成長減緩及通膨飆高，將抑制政府收入，削弱償債能力，而原料商品價格飆漲使埃及等原料進口國更加痛苦。

經濟學者指出，目前出現骨牌效應的風險還不高，但若不設法減輕政府負債、協助脆弱的銀行體系，危機可能升溫。牛津經濟學公司表示，新興市場發生重大債務危機，並引發骨牌效應的風險，高於新冠疫情期間。