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3利空夾擊 國際油價重挫逾6%

編譯簡國帆／綜合報導
國際油價一度重挫逾6%，不過有分析師看好後市，認為油價回落只是短暫現象。（路透）
國際油價一度重挫逾6%，不過有分析師看好後市，認為油價回落只是短暫現象。（路透）

國際油價盤中重挫逾6%，西德州油價跌破每桶110美元，原因包括美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申將致力於恢復物價穩定，暗示將維持鷹派政策，拉抬美元匯價強升，以及市場更加擔心經濟衰退，同時俄羅斯又暗示石油出口應該會增加。

倫敦布蘭特原油8月期貨大跌6.8%至每桶111.72美元，西德州中級原油7月也跌6.9%，報每桶109.45美元。鮑爾表示，Fed「迫切專注於」讓通膨率回到2%目標，暗示將繼續升息，帶動美元指數一度升值1.2%至118.97。

然而，在經濟出現降溫跡象之際，Fed維持鷹派立場也加劇市場的衰退憂懼。

City Index市場分析師Fawad Razaqzada指出，世界各國的消費者可支配所得都因通膨飆升而大幅下滑，部分新興經濟體受創尤其嚴重，經濟減緩的幅度可能比原先料想還嚴重，這也是投資人最擔心的發展。

數據與分析業者OANDA公司資深市場分析師Edward Moya則指出，國際油價挫跌的原因是美元強升、俄國暗示石油出口應會增加，以及全球衰退憂慮升高。

不過，也有分析師看好油價後市。Price期貨集團資深市場分析師Phil Flynn認為，雖然衰退可能導致油價短期降溫，因為上下游都缺乏能源投資，我們持續認為市場的供需非常緊俏，油價回落都將為時短暫。

油價 分析師 石油

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