鮑爾:專注讓通膨率回到2%

美國聯準會主席鮑爾表示，正迫切專注於讓通膨率回到2%的目標。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 17日重申對抗通膨的決心，表示Fed正「迫切專注於」讓通膨率回到2%的目標，以維持金融穩定，並強調在其他國家自行發展數位貨幣 之際，美國發展官方版數位美元，有助維繫美國在全球的主導地位。他也討輪美國物價穩定與美元地位鞏固之間的密切連繫。

鮑爾在Fed主辦的「美元國際角色」研討會發表開場演說表示，Fed對物價穩定使命的承諾，使全世界普遍對於以美元作為價值儲存工具深具信心。這是Fed本周一口氣升息3碼以抑制通膨後，鮑爾首度公開發表演說。

鮑爾說，「我與同僚們正迫切專注於讓通膨率回降到2%目標」，若Fed要履行最大就業與穩定物價的雙重職責的能力，就要維持金融穩定，而「Fed對於達成雙重職責與金融穩定的承諾，將能鼓勵國際社會持有並使用美元」。

鮑爾也說，「美國的央行 數位貨幣（CBDC）擁有維持美元國際地位的潛力」。Fed剛完成為期四個月的數位貨幣公共審議期，蒐集公眾對數位美元的意見。副主席布蘭納德是數位美元的主要支持者，但理事沃勒持反對立場。

鮑爾表示，「當我們在考慮各項回饋訊息時，我們將不會只考慮全世界的現況，而是同時考慮全球金融體系在未來五到十年的演進」。

他說，「展望未來，全球貨幣體系正在迅速轉變，可能影響美元未來的國際地位」。

大西洋委員會指出，目前全世界已有十國推出央行數位貨幣，另外105國正在部署中；該委員會擔心美元一部分的主導地位可能會被中國大陸蠶食。

對此鮑爾強調，美元仍擁有諸多關鍵性的基本優勢，包括金融體系高度透明，法治化，以及完全獨立的Fed。