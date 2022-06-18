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大宗商品 小摩、高盛看好表現

編譯林奇賢／綜合報導
小摩與高盛集團唱多大宗商品的夏季表現，特別是石油。（路透）
小摩與高盛集團唱多大宗商品的夏季表現，特別是石油。（路透）

摩根大通（小摩）與高盛集團正唱多大宗商品的夏季表現，特別是石油。在美國面臨高溫侵襲、颶風季即將開始之際，農產品與能源商品行情預料將獲支撐，但也將使通膨繼續處於高點。

小摩發布年中展望報告表示，商品行情將持續劇烈波動，但整體報酬率在北半球夏季結束時，可望達10%，年底時則是5%。小摩看好國際油價短線可望漲上每桶150美元，至於玉米價格雖可望攀抵破紀錄的每英斗13美元，但機率不高。

小摩以卡內瓦（Natasha Kaneva）為首的分析師團隊指出：「缺乏庫存緩衝，使市場易受供給意外中斷的衝擊，例如利比亞抗爭擴大、美國農作物收成惡化，以及活躍的大西洋颶風季可能會迫使墨西哥灣煉油廠關閉。」小摩也維持整體大宗商品的「買進」評級。

小摩指出，全球油市已相當緊俏，因俄國和中國的煉油產能下降，加上運輸燃料需求增加導致汽柴油短缺日益嚴重。報告也說，烏克蘭穀物恢復出口時間點的「能見度不高」，「在樂觀情境下」，農產品投資可望帶來30%的報酬率。

高盛商品研究部門主管柯里（Jeff Currie）16日也說：「隨著時序進入夏季，目前的能源和糧食價格（走勢）高度偏向上行。」

柯里說，油市轉向緊俏的速度和幅度，都比三到六個月前的預測還要更快與更大。

他說，美國煉油產能不足的能力嚴重受限有限，部分因是全球多數閒置的煉油產能都在俄羅斯和中國。為抑制油價，白宮正考慮限制燃料出口。同時，美國中西部大平原正遇高溫侵襲，內布拉斯加以東與以南地區的乾旱可能持續至少兩周，不利農產品收成。

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