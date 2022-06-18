日圓一度重貶逾2% 後市下探150

日本 銀行（央行）昨（17）日維持貨幣寬鬆政策不變，基準利率在負0.1%，抗拒全球央行刮起的一片升息風，日圓匯率 應聲一度重貶逾2%。經濟評論家認為，照這情況看來，日圓兌美元匯率貶到150已變得不無可能。

日銀一如經濟專家所料利率按兵不動，日本10年期公債殖利率 目標也維持在0%左右， 消息公布後日圓兌美元劇烈震盪，一度重貶逾2%至134.91日圓。

不過鑑於日圓大幅貶值，日銀罕見地將匯率列入風險名單之中，稱當前需要「關注金融和外匯市場的進展，以及對日本經濟景氣和物價的影響」。日銀在聲明中提到大宗商品、新冠疫情、俄烏戰以及海外經濟形勢的風險。

大和證券首席市場經濟學家岩下表示，儘管日銀的決定早在意料中，但想挑戰日銀者並不會罷休，將把重點放在日本下月參院選舉。黑田東彥在決策會後的記者會上解釋，此刻並非緊縮的時機，「日本經濟目前仍在通往復甦的路上，尚未回升到新冠疫情前水準，如果這個時候升息，代表經濟將更形惡化。」

彭博資訊報導，全球投資人近幾個月都在拋售日圓，導致日圓重貶，但香港和台灣散戶卻反向操作，都卯起來買進。

香港小型外幣兌換店「發達鳥找換店」的老闆指出，在日圓兌港幣匯價狂貶到20年來最低之後，散戶投資人看到買入機會，每天約300位客戶來兌換日圓，遠多於以前的每天十多單，「每位客戶買入的日圓的價值介於港幣10萬至50萬元，先前則低於港幣2萬元」。他說，很多日圓買家計劃在日本開始接受更多遊客時，赴日旅遊。日本最近放寬邊境管制，但仍僅限於少量團客。