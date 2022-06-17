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Fed急煞車vs.日銀踩油門 日圓兌美元150：1在望

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）大幅升息抗通膨，日本央行卻仍維持貨幣寬鬆政策不變。經濟評論家認為，照這情況看來，日圓兌美元匯率貶到150：1已變得不無可能。 路透
美國聯準會（Fed）大幅升息抗通膨，日本央行卻仍維持貨幣寬鬆政策不變。經濟評論家認為，照這情況看來，日圓兌美元匯率貶到150：1已變得不無可能。 路透

在美國聯準會（Fed）大幅升息抗通膨之際，日本銀行（央行）17日仍維持貨幣寬鬆政策不變。經濟評論家認為，照這情況看來，日圓兌美元匯率貶到150：1已變得不無可能。

前彭博資訊專欄作家、駐日本資深財經撰稿人皮塞克（William Pesek）本周在日經亞洲網站發表評論指出，以前說日本貨幣可能貶到150日圓兌1美元，實在很誇張；但現在日圓匯價跌跌不休，看來有「披索化」之虞，至於會變成阿根廷披索、墨西哥披索或菲律賓披索，還有辯論空間。

不容置疑的是，日圓急貶將在國際間產生漣漪效應。前高盛經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）最近接受彭博專訪時就警告，日圓萬一貶到150，恐會觸動一波金融動盪，嚴重性可比1997年的亞洲金融風暴，且可能迫使貿易對手中國以日本牟取「不公平競爭優勢」為由，也讓人民幣貶值。

皮塞克說，上一回全球經濟因人民幣大幅貶值而陷入一陣恐慌，是1997年的事了。那年泰國、印尼和南韓貨幣紛紛貶值，令投資人擔心中國人民幣也會加入競貶行列，迫使亞洲其他國家也跟進，勢必掀起新一波骨牌效應。1997年11月，日本百年老店山一證券在市場風聲鶴唳中倒閉，嗜血投機客找尋下個狙擊目標：釘住美元的港幣，人民幣將貶值的耳語也甚囂塵上。所幸港幣和人民幣後來化險為夷。

但1997年的教訓仍值得溫習：市場交易員瘋狂臆測東京和北京當局會怎麼做。25年後的今天，日本財務省和中國人民銀行（央行）又再度互相打量對方，旁觀的交易員不知誰會先退縮。

技術上，干預市場與否是由日本財務省發號施令，但日銀總裁黑田東彥十分明白眨眼、點頭、握手那些干預暗號。所以，匯市人人都在緊盯黑田東彥下一步怎麼做。

日銀目前的做法是急著大舉干預政府公債市場，捍衛殖利率曲線控制（YCC）的政策，暫時還顧不了日圓。皮塞克認為，執著於這麼做，讓日銀有如掉入陷阱：若是試圖進一步寬鬆貨幣政策，日圓肯定會踏上貶向、甚至貶破150之路。若黑田東彥為支持日圓而開始收緊流動性，整個公債市場可能隨之崩潰。

共同社6月民調顯示，約64%的日本選民不滿意總理岸田文雄政府對全球通膨的反應。日本物價大漲的主因，是進口能源和其他商品的價格飆升，日圓貶到20年低點使情況更惡化。

但東京當局因應日圓急貶的選項有限。皮塞克認為，唯一有效的解決之道，或許是與美國和歐洲組成聯合陣線，藉由協調干預匯市拉抬日圓，並向市場喊話，揚言更多干預行動會接踵而至。或許這麼做可扭轉日圓「披索化」的頹勢。岸田文雄在俄烏戰爭爆發後全力配合美國總統拜登的危機處理，現在呼籲拜登出手救日圓應不成問題，也可藉此讓北京官員安心。

在那之前，日銀愈是堅持不把腳從寬鬆貨幣政策油門移開，而美國Fed愈是用力踩煞車，日圓就愈快會滑向150大關。那麼，歐尼爾擔心的「亞洲金融風暴2.0」夢魘就愈可能成真。

日本 貨幣 拜登

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