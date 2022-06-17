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南韓拉抬投資 喊降企業稅

編譯湯淑君／綜合報導

南韓財政部16日表示將鬆綁法規、調降企業稅，設法在經濟不確定性升高之際，支持民間企業投資帶動成長。這是新總統尹錫悅上任以來，首度楬櫫的重大經濟政策方針。

韓聯社報導，尹錫悅政府宣示施政新方針時，南韓經濟正面臨全球展望不明導致的停滯性通膨風險，在成長減速的同時又遭遇通膨居高不下的衝擊。同時，南韓也必須因應成長低迷、人口老化等結構性問題。

在這種大環境下，尹錫悅政府公布以鬆綁法規和減稅為主軸的經濟政策方針，力圖支持由民間企業驅動的成長。政府將研議解除妨礙投資的法規，同時考慮將最高企業稅率從現行的25%降到22%，以鼓勵企業擴大投資。政府也擬定計畫，針對半導體、電動車電池等重大策略性技術投資提高稅務優惠。

首爾當局也採取行動減輕民眾的生活成本負擔，包括30%的燃料稅免稅措施延長到年底，並且提高個人可供抵減稅額的房價上限、延長環保車輛的銷售稅減免措施到2024年，還永久為尿布和嬰兒配方奶提供免稅，降低育兒成本，當局也將提供合適的5G行動資費方案給長者和年輕世代。

政府當局將在五大領域推動結構改革，包括財政事務、退休金、勞動市場、教育，及金融與服務業。政府也將調整簽證政策，以利吸引具高級技能的外國專業人才。

投資 南韓 退休金

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