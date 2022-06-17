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日圓貶值 百圓店快撐不住了

編譯黃淑玲／綜合報導

彭博資訊報導，日本經濟實惠的購物選擇「百圓店」市場規模達9,500億日圓（70億美元），現在卻面臨生存威脅。主要是日圓一再貶值，推升進口商品的成本，能源、原物料價格也都飆高，大創百貨、Seria等百圓店商家，在通膨高漲環境中營運艱難。

日本的百圓店與美國的1元店類似，不同的是，日本百圓店服務的客層比美國1元店更廣，品項也多很多，舉凡化妝品、文具、廚具、貓食等，都能在這類商店內買到。

在東京神田地區供貨給百元店B-One的供應商，一直在想要漲價，因為做這一行本靠的是薄利多銷，但現在日圓跌跌不休，水電瓦斯汽油又不斷上漲，實在難再撐下去。

在日本全國約有1,700家門市的Seria，預測本會計年度（明年3月結束）銷售額會增加4.2%，但警告營業利益會大減16%至175億日圓。也是上市公司的百元店業者Can Do說，市場仍充滿挑戰，主要是原料成本一直增加，烏克蘭情勢亦無改善。美國的通膨比日本更猖獗，當地的「1元」店裡的商品已經不再只要1美元就買得到。今年Dollar Tree就把大部分商品的標準價格調到1.25美元。

日本 烏克蘭

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