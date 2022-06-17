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Fed暗示 下半年升息7碼

編譯廖玉玲／綜合報導
美國聯準會28年來首度升息3碼，美股出現紓壓式反彈，決策官員暗示下半年將升息7碼，展現抑制高通膨的強烈決心。（新華社）
美國聯準會28年來首度升息3碼，美股出現紓壓式反彈，決策官員暗示下半年將升息7碼，展現抑制高通膨的強烈決心。（新華社）

美國聯準會（Fed）15日宣布升息3碼，基準利率區間提高至1.5%~1.75%，調升幅度為28年來最大，主席鮑爾暗示7月可能繼續升息3碼，展現抑制高通膨的強烈決心。

Fed今年來累計已升息6碼，依據最新發布的利率點狀圖，決策官員預估到今年底時的聯邦資金利率為3.4%，遠高於3月預測的1.9%，暗示下半年（7~12月）將升息7碼。若7月升息3碼，代表之後的升息步調將放慢。

Fed的預估也顯示，官員預期2023年底利率將升抵3.8%，比3月的預測高出1個百分點；明年底的通膨率預估將降至2.6%，比今年預估腰斬。

英國央行16日決定升息1碼至1.25%，是七個月來第四次升息，並強烈暗示必要時準備採取更大的升息動作，以抑制通膨。瑞士、匈牙利央行16日也都意外宣布升息2碼，巴西央行也升息2碼，凸顯世界各國為了壓制通膨，依然積極升息。

英國央行承認，通膨壓力已不再只是源自於國外因素，而國內消費性服務業的通膨也加速升高，且工資上升勢頭兇猛；目前英國的核心通膨率升幅已經超過美國及歐元區。決策聲明指出，「央行將更加警惕通膨壓力更為持久的相關信號，且必要時將強力因應」。

此外，鮑爾坦承要讓經濟軟著陸的難度更高，使市場更加憂慮Fed升息將使經濟陷入衰退，道瓊工業指數16日早盤重挫逾800點，跌破3萬點大關，台積電ADR跌逾5%。

Fed本月的升息幅度大於先前暗示的2碼，使聯邦資金利率水準高於2020年3月新冠疫情爆發前。鮑爾表示，主因在於通膨持續攀升。

決策聲明顯示，官員仍對美國經濟前景充滿信心，同時強調抑制通膨的決心，新增「強烈承諾」要讓通膨回到2%目標的措辭。

但他也說，3碼的升息幅度超乎尋常地大，這不會成為「常見」（common）情況，7月若非升息2碼、就是3碼，取決於經濟與通膨情勢。Fed上次一口氣升息3碼是在1994年。

鮑爾說，現在還沒有廣泛經濟走緩的跡象，但要讓經濟軟著陸愈來愈不容易，因為許多因素都非Fed所能掌控，儘管如此，Fed優先要務仍是恢復物價穩定。彭博資訊指出，鮑爾說Fed無意讓經濟陷入衰退，也形同隱晦地坦承經濟有衰退之虞。

這些因素促使市場憂慮Fed為了控制通膨，願意接受經濟陷入衰退與失業率攀升，德意志銀行策略師瑞德指出，Fed正描繪出經濟更接近硬著陸的預估情境。

升息 鮑爾 央行

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