亞洲天然氣價格 創2個月新高

亞洲天然氣價格漲至兩個月內高點，恐加重亞洲經濟體的負擔。（路透）

全球天然氣 供應受阻帶動亞洲天然氣價格漲至兩個月內高點，可能加重亞洲經濟體的負擔並使通膨更加惡化。

彭博資訊報導，交易員表示，亞洲液化天然氣（LNG）現貨價格16日漲破每百萬英熱單位（Btu）30美元，為自4月來首見。亞洲LNG價格上個月已躍漲約50%。

俄羅斯 15日再度利用天然氣做為武器，進一步減少對歐洲的天然氣出口。俄羅斯天然氣公司（Gazprom）正進一步減少北溪輸氣管（Nord Stream）對德國的天然氣供應，使其減供幅度達到60%；俄國 同時也減少對義大利的供氣。

交易商擔心，歐洲將以液化天然氣來彌補損失的供應，從而減少對亞洲的天然氣供應，可能加劇了兩個地區之間的競爭，進而推高天然氣價格並導致電費上漲，窮國可能受創最深 。彭博報導表示，雖然目前亞洲LNG價格距離俄烏戰爭爆發後的紀錄高點還有段距離，但俄國減少出口，加上美國一座主要LNG出口設施發生停電，已讓日本和南韓的天然氣買家加緊確保供應。亞洲LNG價格指標Japan/Korea Marker（JKM）15日已躍升20%，漲至每百萬Btu 28.93美元。