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南韓罷工落幕 全球供應鏈警報解除

編譯王巧文／綜合報導
南韓卡車司機14日晚間與政府達成協議，使長達八天的罷工行動和平落幕。（路透）
南韓卡車司機14日晚間與政府達成協議，使長達八天的罷工行動和平落幕。（路透）

南韓卡車司機14日晚間與政府達成協議，使長達八天的罷工行動和平落幕，化解威脅南韓經濟與全球供應鏈的一場危機，但這場罷工已導致南韓主要供應鏈中斷，經濟損失初估超過19億美元。南韓卡車司機14日晚間與政府達成協議，使長達八天的罷工行動和平落幕，化解威脅南韓經濟與全球供應鏈的一場危機。

但這場長達八天的罷工，已經導致南韓主要供應鏈中斷，經濟損失初估超過19億美元。代表2.2萬名卡車司機的貨運卡車司機團結工會表示，在政府同意延長以貨運運費計算的最低薪資制度後，司機們15日重返工作崗位。

根據雙方14日晚間達成的協議，南韓運輸部也將提供補貼，以協助減輕燃油成本大增的壓力。

南韓先驅報報導，受影響企業指出，6月7日發動的這場罷工，已導致全國各地主要供應鏈中斷，造成的經濟損失約2.5兆韓元（19.3億美元）。

其中以鋼鐵業者受創最深，損失共計1.15兆韓元，石化業損失5,000億韓元、汽車業2,570億韓元，水泥業及輪胎業分別損失912億韓元、570億韓元。

現代汽車及浦項鋼鐵15日已恢復產品運輸，消息激勵現代汽車股價當日一度應聲勁揚4.4%，終場收漲1.5%，浦項鋼鐵也一度漲0.9%，可惜最終未能保住漲勢，收跌0.8%。

現代旗下的物流公司Hyundai Glovis漲2.4%、子公司起亞汽車漲0.1%。

甫上任一個月的總統尹錫悅也歡欣鼓舞。這場罷工和平落幕，意味著尹錫悅幾乎毫髮無損安度任內首個重大經濟挑戰。

儘管卡車司機罷工仍導致這個亞洲第四大經濟體付出高昂代價，但這次工會卻沒有封鎖道路或採取更激進作為，與以往南韓產業的勞資糾紛往往演變成警民暴力衝突的情況，形成鮮明對比。

南韓 罷工 供應鏈

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