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收緊貨幣政策 ECB防堵歐債危機

編譯湯淑君／綜合報導

歐洲央行（ECB）決策官員15日召開臨時會議，商議如何藉調整到期債券收益再投資方式，以及設計新的購債計畫，來協助債台高築的歐元區成員國，設法緩和因收緊貨幣政策引發義大利等國公債遭遇的賣壓，化解市場對歐債危機再起的疑慮。

上周ECB在利率政策會後宣布，計劃在7月和9月提高利率以壓抑通膨，歐元區周邊國家的政府公債價格應聲重挫、走勢反向的殖利率飆高。ECB缺乏具體計畫限縮借貸成本升高的幅度，更加劇這波賣壓，反映市場愈來愈擔心決策官員太放心義大利、西班牙、希臘等負債累累國家的處境。

ECB在罕見的臨時會後發布聲明說：「管理委員會（Governing Council）決定，PEPP投資組合中到期債券贖回的資金，再投資時將賦予其彈性，是為讓貨幣政策傳導機制持續運作。」疫情緊急資產收購計畫（PEPP）是疫情期間的援助計畫，最近已終止。

同時，聲明表示，ECB管理委員會也決定加速研擬「新的防分裂工具」（new anti-fragmentation instrument），以協助財務較弱成員國經濟因應借貸成本升高的挑戰。聲明寫道：「疫情已給歐元區經濟留下持久的弱點，這確實是造成我們貨幣政策正常化傳導至各地成效不均的一大因素。」

義大利10年期公債殖利率14日竄升到4.27%，是2014年初以來最高，且比作為歐元區指標的德國10年期公債殖利率高出超過250個基點。但15日隨ECB緊急會商消息傳出，市況平靜下來，義大利10年期殖利率跌破4%，與德國公債利差縮小到230個基點。西班牙與德國10年期利差同步縮小，從前市的135個基點減至127個基點，希臘從295縮至271個基點。

歐元對美元匯率在宣布要舉行臨時會時應聲上揚，升值幅度一度多達0.88%，但之後漲幅收斂。Algebris投資公司研究員梅勒表示，這場緊急會議為ECB爭取到一些時間，會議結果或許也算是預期當中最好的了，只不過仍未讓情況完全脫離險境。

殖利率 義大利 投資

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