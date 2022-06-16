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蓋茲再批加密幣：最大笨蛋理論騙局

編譯林奇賢／綜合報導
（歐新社）
（歐新社）

加密貨幣只怕是步入更深的寒冬。近來比特幣等加密資產跌跌不休，相關業者相繼傳出要裁員或暫停部分業務。向來對加密幣不假辭色的億萬富豪蓋茲（Bill Gates），則再度批評非同質化代幣（NFT）等加密資產，是「基於最大笨蛋理論」的騙局。

彭博資訊報導，蓋茲14日於TechCrunch在加州柏克萊舉行的氣候論壇上諷刺地說：「顯然，昂貴的猴子數位圖像，將大幅改善這個世界。」他也說，自己對這類資產，不會做多也不做空。簡單來說，所謂「最大笨蛋理論」是指，市場上總有一個更大的笨蛋可以接盤。

蓋茲以前批評過加密貨幣，去年還跟馬斯克辯論，比特幣是否對散戶投資人而言風險太高，以及比特幣挖礦是否對環境有害。比特幣13日跌逾15%，14日再跌7%，20,000美元大關眼看也要失守，無聊猿系列等熱門NFT價格也遭到重創，部分原因是美國通膨居高不下、央行恐加速升息。而借貸平台Celsius暫停加密貨幣提款，造成加密幣普遍湧現賣壓。另外，繼Gemini、Crypto.com和BlockFi之後，加密幣交易平台Coinbase也於14日宣布裁員近五分之一，相當於約1,100人將失去工作，加密資產界人人自危。

不過，蓋茲為數位銀行進行辯護，稱其效率是「加密幣的數百倍」。事實上，他有透過名下的慈善基金會支持數位銀行業務。

比特幣 貨幣 裁員

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