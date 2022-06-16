美日合攻2奈米 業界示警

日經報導，美國與日本官方正攜手打造2奈米以下先進製程，盼望降低對台積電在台灣製造的依賴。（本報資料照片）

日經新聞15日報導，日本 將與美國合作，最快2025年在日本境內成立一座2奈米晶片 製造基地，加入這場將新世代晶片技術商業化的競賽，緊追台積電 。

美、日兩國傳出研議集結雙方能量，喊出2025年打造2奈米晶圓代工產能。業界認為，美日合作能否彎道超車台積電有待觀察，關鍵在客戶實際需求、設備取得、生產良率三者均須同步達標，否則喊出「2025年生產2奈米」純屬天方夜譚。

以目前狀況來看，日本毫無5奈米以下先進製程自主開發能力；美國則有英特爾積極投入，但以英特爾的藍圖來看，其相當於業界2奈米的Intel 20A製程最快2024年逐步量產，若要趕在2025年投入美日合作計畫在日本量產，業界不諱言：「時間上非常拚，可謂天方夜譚」。

日經說，東京與華府將根據雙邊晶片技術夥伴關係提供支持，兩國民營企業會參與設計與量產研究。美、日最快今夏就會展開合作，研發高階製程晶片。

目前台積電在2奈米開發腳步領先，不過台積電已宣布的日本熊本設廠計畫，是要生產10到20奈米的晶片；日本則希望實現這種新世代晶片的在地生產，以確保半導體的穩定供應。

日經指出，日美企業可能合資成立新公司，或由日本企業設製造中心。日本經濟產業省將補助部分研發成本與資本支出。共同研究最快今夏開始，2025到2027年度將成立一座量產中心。

日本與美國5月初簽署半導體合作基本原則，日本經濟官員透露，日美將在下次「二加二」會議時，討論合作架構細節。

日本內閣上周通過「新資本主義」議程，欲透過與美國的雙邊公私合作，在這十年間打造一座晶片設計與製造基地。

2奈米晶片將用於量子電腦、資料中心和尖端智慧手機等產品。美國目前積極研發2奈米晶片的廠商有IBM、英特爾等公司。在日本，由國立先進工業科學技術研究所營運的筑波市研究實驗室，正在主持一項合作，以開發先進半導體的製造技術，包括2奈米晶片先進製程在內，日商東京威力科創、佳能，美商IBM、英特爾，以及台積電都參與這項合作。