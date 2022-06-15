印度失業率居高 擬聘百萬公務員

印度 總理莫迪計劃聘任100萬名公務員，填補政府各部會的空缺，以解決當前失業居高不下的危機。

總理辦公室14日推文指出，政府在檢視所有政府部會的人力資源需要後，制定這項聘用計畫，預定於未來18個月內完成，但總理辦公室未透露將填補那些職缺。

印度主要反對黨都同聲抨擊執政的印度人民黨政府，強調目前印度失業率仍然居高，但各個政府部門都有大量的職位懸缺未補。

莫迪政府這項補缺政府部門人力的計畫，顯然是為了兩年後的大選進行損害控制。

印度4月失業率達7.83%，比3月時的7.60%進一步上升。

世界銀行上周已將印度2022~2023年度的預估經濟成長率，由8%下修到7.5%，並表示印度經濟正遭受高通膨、供應鏈 混亂以及國際情勢緊張的衝擊。

印度人民黨政府2019年就任時，曾承諾將提高就業 率，但過去三年來，印度經濟體系卻流失了1,500萬個工作機會；家庭部門勞動力過剩，私營企業也職缺不足。

印度經濟監視中心（CMIE）主管表示，印度經濟成長率高達6-8%，但卻未能創造出足夠的就業機會，因此政府必須介入，以扭轉就業危機。