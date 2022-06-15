我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

印度失業率居高 擬聘百萬公務員

編譯任中原／綜合報導

印度總理莫迪計劃聘任100萬名公務員，填補政府各部會的空缺，以解決當前失業居高不下的危機。

總理辦公室14日推文指出，政府在檢視所有政府部會的人力資源需要後，制定這項聘用計畫，預定於未來18個月內完成，但總理辦公室未透露將填補那些職缺。

印度主要反對黨都同聲抨擊執政的印度人民黨政府，強調目前印度失業率仍然居高，但各個政府部門都有大量的職位懸缺未補。

莫迪政府這項補缺政府部門人力的計畫，顯然是為了兩年後的大選進行損害控制。

印度4月失業率達7.83%，比3月時的7.60%進一步上升。

世界銀行上周已將印度2022~2023年度的預估經濟成長率，由8%下修到7.5%，並表示印度經濟正遭受高通膨、供應鏈混亂以及國際情勢緊張的衝擊。

印度人民黨政府2019年就任時，曾承諾將提高就業率，但過去三年來，印度經濟體系卻流失了1,500萬個工作機會；家庭部門勞動力過剩，私營企業也職缺不足。

印度經濟監視中心（CMIE）主管表示，印度經濟成長率高達6-8%，但卻未能創造出足夠的就業機會，因此政府必須介入，以扭轉就業危機。

印度 就業 供應鏈

上一則

科技新貴倒一片 IBM股價仍漲

下一則

雲端銷售動能強 甲骨文股價大漲10% 寫6個月來最大漲幅

延伸閱讀

印度聾啞男童受困深井4天 與時間賽跑急救援

印度聾啞男童受困深井4天 與時間賽跑急救援
全球糧價衝天 不只小麥貴 稻米也要飆漲

全球糧價衝天 不只小麥貴 稻米也要飆漲
不只小麥貴 稻米也飆漲 國際米價已達12個月以來新高

不只小麥貴 稻米也飆漲 國際米價已達12個月以來新高
騰訊砸2.6億美元 加碼印度電商Flipkar

騰訊砸2.6億美元 加碼印度電商Flipkar

熱門新聞

史坦普500指數13日跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，在本周聯準會召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。Getty Images

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

2022-06-13 16:40
溫蒂漢堡的小女孩是創始人的女兒。（路透）

溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔

2022-06-12 20:42
諾貝爾獎經濟學獎得主席勒說，美國「非常可能」陷入一場經濟衰退。美聯社

席勒：美國很可能陷入經濟衰退

2022-06-09 08:31
葉倫上周坦承她有關通膨是暫時性的預測是錯誤的。路透

這回可別再說「我錯了」 葉倫稱美國經濟不太可能衰退

2022-06-10 08:21
美國聯準會主席鮑爾一個月前表示央行未積極考慮升息三碼，市場擔心他本周可能改變態度。美聯社

聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

2022-06-13 19:06
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉