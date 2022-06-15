南韓罷工 燒到晶片能源業

南韓卡車司機的罷工行動進入第二周，罷工行動正影響晶片生產，亞洲塑化供應鏈也受牽連，國內中小企業更深受打擊。（歐新社）

南韓 卡車司機的罷工 行動進入第二周，已有具體跡象顯示這場罷工行動正在影響晶片生產，亞洲塑化供應鏈 也受牽連，至於南韓本身的能源基礎設施可能面臨風險，國內中小企業更深受打擊。

韓國國際貿易協會（KITA）14日透露，三星電子在中國大陸的半導體生產面臨干擾，因為南韓卡車司機大罷工，阻攔了關鍵晶片製造材料的出口。一家南韓公司想將異丙醇（IPA），也就是用來清潔晶圓的原料，出貨給一家大陸公司，卻遭遇複雜的問題，而這家陸企負責供應晶圓給晶圓廠。

路透報導，韓國國際貿易協會在聲明中表示，約90公噸的IPA出貨遭延宕，相當於一周的出貨量。三星電子沒有立即置評，該公司在西安設有工廠生產快閃記憶體，KITA未提及是哪些公司。摩根大通的資料顯示，南韓是中國大陸紡織業「對二甲苯」的主要出口地，也是亞洲PVC的最大來源之一。東北亞和亞洲其他地區的汽車產業，也依賴南韓的合成乳膠與ABS塑料。

代表南韓7萬多名託運人的產業團體呼籲罷工儘早結束，若本周仍未停止，未來幾天可能會有更多工廠關門歇業，重創承包商，中小型出口商受創尤深，因為就算只有一、兩趟出貨被取消，也會構成致命打擊。

罷工活動迄今則對南韓國營電廠的影響有限，能源危機也非迫在眉睫，但民營電廠可能會感受到壓力，且罷工持續的時間愈長，所有電力供應商的前景就越不確定。

韓國東南電力公司和西部電力公司等電廠說，煤炭供應目前未受影響，但若罷工活動持續數月，更廣泛的供應鏈中斷可能對電力產業帶來連鎖效應。