全球晶圓廠設備 支出將創高

不畏半導體市場雜音不斷，全球主要晶圓廠持續擴產。國際半導體產業協會（SEMI）昨（14）日公布最新全球晶圓廠預測報告，上調今年全球前端晶圓廠設備支出至1,090億美元（逾新台幣3.2兆元），創新高，年增20%。台灣在台積電 領頭大投資 下，成為今年全球最大晶圓廠設備支出所在地。

SEMI今年3月公布全球晶圓廠預測報告時，估計今年全球前端晶圓廠設備支出總額將達1,070億美元，最新報告將預估金額再上修、增加20億美元，調升幅度約1.8%。SEMI並看好，2023年全球晶圓廠設備支出將持續成長，再寫新猷。

SEMI全球行銷長暨台灣區 總裁曹世綸表示，半導體市場近期受終端需求變化、通膨等因素影響，部分電子商品出現短期庫存調整，但根據全球晶圓廠預測報告，受惠車用電子、高效能運算（HPC）等應用需求熱絡，半導體產業長期仍具成長動能，全球晶圓廠設備市場預估持續成長，並可望衝破千億美元大關。

在各地區發展來看，SEMI指出，台灣將成為2022年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去年成長52％，來到340億美元。

業界分析，台灣在全球市場一枝獨秀，主因台積電啟動大投資，今年資本支出由去年的300億美元，增為400億美元至440億美元，明年估計也將超過400億美元，合計將超過原規劃的三年千億美元資本支出。

另外，聯電、世界、力積電也積極擴產，助攻台灣在全球半導體晶圓廠設備支出的地位。

其他地區方面，南韓年增7％、總額255億美元排名第二，主要動能來自三星、SK海力士等記憶體大廠。

大陸今年相關設備支出估計相比去年高峰下降14％，約170億美元。歐洲／中東地區今年相關支出將創該區歷史紀錄的93億美元，規模不比其他地區，但成長率高達176％。

美洲地區晶圓廠設備支出預估2023年達總額93億美元，年增率達13％，延續今年支出年增率19％的成績。