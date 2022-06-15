停滯性通膨恐慌 14年新高

根據美國銀行（BofA）對基金經理人的最新調查顯示，投資 人對停滯性通膨的擔憂程度，已升抵2008年金融危機以來，是14年來最高，而且對全球成長的信心已降至歷來最低。

這項每月進行的調查也顯示，市場對全球企業的獲利預期降至2008年水準，美銀策略師指出，之前幾次的獲利預期谷底，都在市場的重大危機期間出現，例如雷曼兄弟破產和達康網路泡沫破裂。

停滯性通膨是指經濟成長停滯、且通膨居高不下的情形，通常伴隨企業獲利衰退、民間消費支出疲弱、失業率攀升等負面效應。

美銀以哈奈特（Michael Hartnett）為首的策略師團隊表示，美銀在截至10日為止當周，訪調了共管理7470億美元資產的266名基金經理人，顯示多達73%的受訪者預期，未來12個月經濟將走弱，信心為1994年開始這項調查以來最差。

哈奈特說，華爾街的情緒很糟，在殖利率 和通膨率大幅走高後，股市跌得很低，Fed可能需在6月和7月祭出超級鷹派的升息 ，方能遏止持續飆升的殖利率和通膨率。美國5月通膨率飆升8.6%，粉碎了外界對聯準會將暫停激進升息的希望。

調查並指出，在投資部署方面，投資人做多現金、美元、原物料商品、醫療保健、資源、優質和價值股，並且做空債券、歐洲和新興市場股票、科技股和消費股。

投資人認為，市場最大的尾部風險是鷹派央行，其次是全球經濟衰退。石油和原物料商品是最熱絡的多頭交易。

此外，摩根士丹利執行長高曼預估，美國經濟陷入衰退的風險約為50%，高於他之前預估的約30%。他說，當前的高通膨勢必不是過渡性的，Fed的升息速度將比官員目前預估的腳步更快，但現在還不會太過緊張，因為企業和消費者的資產負債表依然強勁，有理由樂觀預期衰退不會太嚴重、會持續太久。