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應用材料 Q2遞延收入1.5億

編譯林奇賢／綜合報導
受零件短缺衝擊，半導體設備龍頭應用材料上季部分營收受影響。（路透）
受零件短缺衝擊，半導體設備龍頭應用材料上季部分營收受影響。（路透）

由於難以取得完成產品所需的零組件，半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）上季部分營收暫時受到影響，不過預計在今年稍晚取得零件後便能完整履行訂單，屆時便能認列這些收入。

華爾街日報報導，受供應鏈打結、中國大陸近期實施防疫封控的影響，關鍵零組件出貨延遲，這家總部位於加州聖塔克拉拉的公司，因而成為擁有額外庫存（包含其他原料、零件、半成品等）的眾多製造商之一。儘管客戶需求依然強勁，但這些公司仍難以履行訂單。

數據顯示，應材上季資產負債表上的庫存規模約50億美元，比去年約40億美元高出不少。

因此，應材會計年度第2季（截至5月1日止）遞延收入達到1.5億美元左右，但預計一旦今年稍晚取得晚到貨的零件，便能完整履行訂單，從而補回上季減損的營收。應材上季營收為62.5億美元，比去年同期增加逾12%。

應材估計，止於7月的本季營收約62.5億美元，和上季持平。

根據B. Riley分析師艾里斯（Craig Ellis）的說法，該公司本季將受到更大的衝擊，遞延收入恐怕進一步攀抵5億美元左右，主要是中國大陸封控所致。

營收 加州 華爾街

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