日圓跌破1998年低點 交易員預計下探140大關

日圓兌美元跌破1998年低點。路透

日圓兌美元匯價跌至24年來最低，因為美國聯準會與日本央行 的貨幣政策造成利差擴大，吸引資金流向美國。

日圓兌美元繼周二下跌0.8%後，周三上午續跌0.03%至135.51，已跌破1998年的低點135.19。這種極端走勢預計只會繼續，日圓恐下探其他重要關卡，例如140，但屆時可能引發日本央行干預。

富國銀行外匯策略師Erik Nelson說：「外界愈發揣測日本央行會採取一點行動。日本央行有絲毫轉向的意思，日圓兌美元匯價都有可能急劇逆轉。」

由於全球經濟成長的不確定性和日本央行嚴格的殖利率 曲線控制政策，日圓隱含波動率處於疫情初期以來最高水準。

在已開發國家裡，日本央行是唯一拒絕透過所謂的量化緊縮，從債市撤回支持，相反的，還一直將殖利率固定在最低水準，以提振經濟。

上周五以來，美國公債的大幅拋售加劇了與日本的利差，過去三天，2年期美國公債殖利率推高了60多個基點到3.43%，而相同年限的日本公債殖利率還低於零，兩者利差是2007年以來最大，促使投資人將現金轉移到美國去。如果美國聯準會周三果真升息三碼，會進一步推動美元走強。

美元指數已連續第五天走高，周二勁揚0.38%到105.479， 創下2020年3月以來最大的五日漲幅。