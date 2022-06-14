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Fed升息前 史指連跌5日

日圓跌破1998年低點 交易員預計下探140大關

編譯季晶晶／綜合外電
日圓兌美元跌破1998年低點。路透
日圓兌美元跌破1998年低點。路透

日圓兌美元匯價跌至24年來最低，因為美國聯準會與日本央行的貨幣政策造成利差擴大，吸引資金流向美國。

日圓兌美元繼周二下跌0.8%後，周三上午續跌0.03%至135.51，已跌破1998年的低點135.19。這種極端走勢預計只會繼續，日圓恐下探其他重要關卡，例如140，但屆時可能引發日本央行干預。

富國銀行外匯策略師Erik Nelson說：「外界愈發揣測日本央行會採取一點行動。日本央行有絲毫轉向的意思，日圓兌美元匯價都有可能急劇逆轉。」

由於全球經濟成長的不確定性和日本央行嚴格的殖利率曲線控制政策，日圓隱含波動率處於疫情初期以來最高水準。

在已開發國家裡，日本央行是唯一拒絕透過所謂的量化緊縮，從債市撤回支持，相反的，還一直將殖利率固定在最低水準，以提振經濟。

上周五以來，美國公債的大幅拋售加劇了與日本的利差，過去三天，2年期美國公債殖利率推高了60多個基點到3.43%，而相同年限的日本公債殖利率還低於零，兩者利差是2007年以來最大，促使投資人將現金轉移到美國去。如果美國聯準會周三果真升息三碼，會進一步推動美元走強。

美元指數已連續第五天走高，周二勁揚0.38%到105.479， 創下2020年3月以來最大的五日漲幅。

日本 殖利率 央行

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