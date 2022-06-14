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Fed升息前 史指連跌5日

安謀傳倫敦紐約雙掛牌 為英國政府保留面子

編譯葉亭均／綜合外電
軟銀集團傳出規劃讓部分安謀（ARM）股票在倫敦證交所上市。取材自彭博資訊
軟銀集團傳出規劃讓部分安謀（ARM）股票在倫敦證交所上市。取材自彭博資訊

知情人士透露，軟銀集團（SoftBank）正計劃讓旗下晶片設計公司安謀（Arm）的部分股票在倫敦證交所上市，但也會赴美掛牌，改變先前規劃只會赴美國市場籌資的計畫。

知情人士說，軟銀正在調整安謀的首次公開發行股票（IPO）計畫，在規劃上市的股票中，大部分仍可能在美國的證交所上市交易，目前售股的規模和時程尚未敲定，計畫仍可能生變。

在2016年被軟銀收購的安謀總部位於英國劍橋，是英國最重要的科技公司，主要營運也仍在英國。如果只赴美掛牌上市，將使英國政府和資金市場顏面無光。

英國科技暨數位經濟部部長菲利普（Chris Philp）本周稍早向記者透露，英國政府正與軟銀協商，確保安謀會在本國上市。

安謀的技術被應用於從智慧手機到超級電腦等各樣先進電子產品的半導體，安謀銷售這些技術並提供授權，其產品的普用性讓安謀的IPO計畫成為規模5,500億美元晶片產業的關注焦點。

由於半導體類股今年重挫，安謀今年來的上市之路增添複雜因素。投資人近月來大賣晶片相關類股，擔心原先因晶片短缺而帶動獲利激增的情況，會因為需求減緩、更多產能陸續上線，最終導致供應過剩而告終。

軟銀創辦人孫正義曾表示，他計劃在明年3月底止的會計年度結束前出售一部分軟銀持股。

根據彭博資訊先前報導，軟銀希望安謀的公司估值能達至少600億美元，比原本計劃賣給繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）所取得的估值還高。輝達收購安謀一案因面臨監管機構反對而破局。

英國 晶片 股票

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