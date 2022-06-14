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洩AI好像有靈魂 Google員工被炒

編譯季晶晶／綜合報導

Google負責任人工智慧（AI）部門的資深軟體工程師雷默（Blake Lemoine）受訪時公開宣稱，他認為Google開發的AI聊天機器人，已經像一個真實存在的人一般，擁有知覺、甚至可能有靈魂。Google則駁斥他的說法，並以違反公司保密政策為由，暫停他的職務。

雷默在11日刊出的華盛頓郵報訪問報導中說，他在與Google開發的對話應用語言模型（LaMDA）互動後得出結論，這個AI程式已經變成一個人，可能擁有靈魂，有權被徵詢是否同意在它身上進行實驗。LaMDA讓電腦系統比擬真人思路，理解使用者對話內容。

他也在Medium平台發表文章說，他6日已因公司聲稱他違反保密政策，而被停職，「可能很快就會因為從事AI倫理工作而被開除」。他12日簡短受訪時說，無意惹惱公司，希望保留在Google的工作，但堅持自己認為對的事情。

Google發言人則說，該公司的倫理學和技術等領域專家在進行評估後，認定證據不足以支持雷默的說法。Google是AI的先驅開發者之一，已投資數十億美元，卻也成為內部緊張的一大來源。一些員工質疑該公司處理AI技術的道德問題。Google去年表示，計劃在幾年內將研究AI倫理團隊的規模擴大一倍，到200名研究人員，以確保該公司負責任地部署這項技術。

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