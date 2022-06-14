印尼電動車市 磁吸外企投資

規模位居世界前茅的印尼機車市場，正在走向電動化。（美聯社）

規模位居世界前茅的印尼 機車市場，正在走向電動化，包括叫車巨擘、主權財富基金，甚至是煤礦公司都想要在這塊龐大的新市場分一杯羹，台灣鴻海集團與Gogoro也陸續加入戰局。

日經新聞報導，印尼的國內製造商正搶搭這股政府推廣電動機車的熱潮，政府的目標是在2030年前實現1300萬輛上路，遠高於去年的約1.2萬輛。

政府還計劃到2030年建造3萬2000座公共充電站，並為電動車 主推出電費和稅收優惠等激勵措施。至去年年底，印尼的公共充電站還不到200座，在基礎設施方面還有很長的路要走，此外，電池價格上漲也是一項新挑戰，但這些不利因素並未嚇跑有意投入此市場的企業 。

為多角化經營，煤礦商Indika Energy成為最新一家進軍電動機車市場的印尼企業。該公司在4月宣布成立電動機車製造公司Ilectra Motor，並在5月底宣布將和印尼創投公司Alpha JWC與香港維港投資 共同投資Ilectra 1500萬美元。

1月上旬，Indika已和台灣鴻海集團、電動機車製造商Gogoro及國營的印尼電池公司簽訂初步協議，要在印尼的電動車生態系「尋求大範圍的投資合作」。這些企業表示，這項合作可能包括電池的製造與回收、電池交換站，以及電動機車、汽車與巴士製造。

印尼數位服務提供商M Cash和當地物流新創公司SiCepat 的合資公司Volta Indonesia Semesta表示，今年目標生產60000輛電動機車，遠高於去年總銷量506輛。

Volta表示，已接獲SiCepat至少10000輛機車的訂單；SiCepat的股東包括新加坡主權基金GIC。