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日韓匯市波動 官員口頭警告

編譯季晶晶／綜合報導

美元強升，日圓兌美元匯價13日一度貶破135日圓關卡，刷新24年新低，韓元也一度重貶1.8%，促使兩國官員都對匯市波動發出警告，形同最新口頭干預行動。

日圓兌美元匯率13日盤中貶逾0.5%，成為135.19日圓兌1美元，為1998年10月以來最低。日本政府發言人重申，東京當局關切日圓急貶，也準備好在必要時「適當回應」，同時將持續和貨幣當局密切溝通。

日本銀行（央行）總裁黑田東彥在國會接受質詢時，表明日銀將維持寬鬆貨幣政策，也對日圓貶值衝擊經濟發出迄今最明確的警告，「日圓近來貶值並非當局樂見，也對經濟不利，這會提高不確定性，讓企業更難研擬計畫」。這言論也對日圓構成支撐，貶幅收斂至0.3%，報134.02日圓。日本政府和央行上周罕見地聯合聲明，對日圓急貶表達「關切」。部分觀察人士指出，央行17日開完利率決策會議後，可能調整政策或前瞻指引。

此外，韓元兌美元13日盤中也重貶1.8%，為一個月來低點，終場收貶1.2%，原因除美國聯準會（Fed）的鷹派傾向，還有北韓疑似在12日發射好幾枚飛彈。

南韓企劃財政部與央行表示，正在監控匯市的各種投機性波動，「外匯當局將努力避免韓元的過度單邊變動」，必要時採取行動穩定匯市，被認為是為了阻貶韓元的最新口頭干預行為。

政府本周也計劃買回更多公債，以抑制暴漲的南韓公債殖利率

由於Fed可能更積極升息，帶動美國公債殖利率持續飆高，已推升美元匯價。

Resona控股公司策略師只出，市場似乎正為Fed進一步大幅升息的可能性重新定價。

殖利率 央行 日本

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