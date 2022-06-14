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卡車司機罷工 南韓估損12億美元

編譯葉亭均／綜合報導
浦項鋼鐵（POSCO）12日表示，位於浦項市的一些鋼鐵廠13日起暫時停產。（路透）
浦項鋼鐵（POSCO）12日表示，位於浦項市的一些鋼鐵廠13日起暫時停產。（路透）

南韓卡車司機罷工在13日進入第七天，且迅速擴大範圍，衝擊汽車、鋼鐵、水泥及石化產業，擾亂運輸與進出口，甚至可能蔓延到發電廠，產業損失也不斷增加，南韓政府估算，這場罷工共已造成1.6兆韓元（12.5億美元）的經濟損失。

浦項鋼鐵（POSCO）12日表示，位於浦項市的一些鋼鐵廠13日起暫時停產，原因是南韓卡車司機持續上演罷工，導致浦項鋼鐵成品堆積成山，欠缺地方可置放，成為繼現代汽車調降產線生產量後，最新一家因卡車司機罷工而調整生產計畫的南韓汽業。

卡車司機罷工活動今天已進入第七天，石化廠的卡車司機13日也加入罷工行列，已共約6,600名卡車司機罷工，約占貨運卡車司機團結工會（Cargo Truckers Solidarity）成員人數的30%。

南韓一位工會的高階主管13日更說，若至接受提高最低工資保障的要求，考慮阻擋煤碳運送到發電廠。參與的司機在燃料價格飆高之際，要求提高薪資，政府數據顯示，這場罷工活動已癱瘓南韓主要港口的運輸，12日進出南韓12座港口的貨櫃量比5日日均值減少87%，進出釜山港的貨櫃量也比往常少了20%。

代表32間石化公司的韓國石化工業協會表示，受到罷工影響，成員企業的石化產品日均出貨量已驟減九成，「貨運卡車司機團結工會集體抵制運輸行動，導致損失擴大到蔚山、麗水、大山的石化大廠。」路透引述消息人士指出，許多石化業者的庫存已不斷增加，希望運輸能夠恢復。

汽車製造商也成立了工作小組，關注罷工狀況，並呼籲儘早解決問題。卡車司機罷工導致汽車商遭受重創，因為他們無法及時取得零件供應，也沒辦法把完成的產品運輸出去。

南韓政府計算，這場已經持續一周的罷工，造成汽車、鋼鐵、石化及水泥業損失約1.6兆韓元。目前三星電子和SK海力士等晶片業者還沒傳出生產受到重大干擾，研究人員工預估，三星、SK海力士及供應商的原物料庫存能維持至少兩周供應。

罷工 南韓 汽車

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